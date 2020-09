Avete mai visto la sorella di Tomaso Trussardi? A Venezia ha incantato tutti

Avete mai visto la sorella maggiore di Tomaso Trussardi? Ieri a Venezia ha incantato tutti insieme al compagno, anch’egli famoso figlio d’arte

Gaia Trussardi nasce nel 1980 da mamma Maria Luisa e papà Nicola. Ha tre fratelli, Beatrice, Tomaso e Francesco scomparso prematuramente nel 2003. Gaia è una donna molto riservata, nonostante il ruolo che ha ricoperto all’interno dell’azienda di famiglia. Gaia infatti all’età di 24 anni ha iniziato a lavorare presso la casa di moda Ufficio Stile di Milano con il compito preciso di seguire tutte le collezioni in fase di lancio. Successivamente, ha iniziato a dedicarsi all’azienda di famiglia, creata nel 1911 dal bisnonno Dante Trussardi. Dopo qualche anno, nel 2013, i fratelli l’hanno nominata direttrice creativa, lavorando tutti e tre gomito a gomito. Dopo 5 anni, però, la stilista ha deciso di abbandonare la casa di moda per dedicarsi ad altri progetti. Gaia coltiva da sempre la passione per i viaggi e quando era solo una ragazzina, ha deciso di trasferirsi a Londra per seguire i corsi di Sociologia. Lì ha incontrato l’imprenditore Ricardo Rosen di origini spagnole con cui poi si sposerà nel 2006. I due sono stati insieme per dieci anni, fino a quando nel 2016 non prendono la decisione di separarsi. Da allora ha trovato l’amore in Adriano Giannini, da cui non si è mai separata

Famosa anche lei, ma molto più riservata del fratello, Gaia Trussardi, è la sorella maggiore di Tomaso, e nonostante il suo talento, anni fa ha deciso di lasciare l’azienda di famiglia per inseguire il suo sogno più grande, la musica. Ieri senza remore e senza esitazione, ha deciso di sfilare sul red carpet di Venezia 77, al fianco di suo marito Adriano Giannini. Figlio del grandissimo Giancarlo Giannini e della regista Livia Giampalmo.

Gaia ha sfoggiato un look davvero sensuale, un vestito lungo color cipria con degli inserti in pelle. Un vero inno alla sensualità e all’eleganza. Acconciatura semplice, i capelli morbidi sulle spalle, accompagnati da un trucco leggero che mette in evidenza gli occhioni azzurri come il cielo. Al suo fianco il marito, anche lui elegantissimo in smoking nero. Ovviamente la domanda più gettonata è se il vestito indossato dalla donna sia della casa di moda Trussardi o meno. Qualsiasi sia la risposta però una cosa è certa, è veramente meravigliosa!