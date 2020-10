Luca Carboni, drammatico lutto: il dolore è immenso, straziante perdita

Pochissime ore fa, Luca Carboni ha informato i suoi sostenitori di un drammatico lutto da cui è stato colpito: il dolore è davvero immenso.

Molto attivo sui suoi canali social ufficiali, Luca Carboni non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori si tutto quanto gli accade. Non soltanto, infatti, è solito condividere scatti fotografici da solo o in compagnia dei suoi amici, ma è anche solito ad aggiornare i suoi followers su tutto ciò che gli succede durante le sue giornate. Lo ha fatto anche qualche ora fa, sapete? Risale, infatti, a pochissimo tempo fa un suo ultimo post. Che, purtroppo, annuncia un drammatico lutto per il cantante bolognese. Attraverso i suoi canali social ufficiale, infatti, la voce di tantissimi singolo di successo non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi followers una dolorosissima perdita. Che, senza alcun dubbio, gli avrà provocato un dolore davvero immenso. ‘La morte è la curva della strada,

morire è solo non essere visto’, ha scritto Luca Carboni, riportando, tra l’altro, una citazione di Fernando Pessoa, per concedere un ultimo saluto dopo questo drammatico lutto. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? E, soprattutto, cos’è successo? Ecco tutti i dettagli.

Luca Carboni, tragico lutto per il famoso cantante: la notizia appena arrivata

Il suo profilo Instagram ufficiale conta, pensate, ben 2100 post. Da qui, quindi, si può chiaramente intendere, e tra l’altro l’abbiamo sottolineato anche noi precedentemente, quanto Luca Carboni sia molto attento ad aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto gli accade durante le sue giornate. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, come dicevamo precedentemente, non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi attenti sostenitori la notizia di questo gravissimo e drammatico lutto. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, sia chiaro. Fatto sta che, come annunciato anche dal diretto interessato, qualche ora fa, è venuto a mancare il dolce papà del famoso cantante bolognese. E così, con un’emozionante fotografia che ritrae il buon Carboni in compagnia dei suoi genitori da piccolino, il cantante ha voluto condividere questa tragica notizia con coloro che, quotidianamente e costantemente, lo sostengono costantemente. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha provocato un dolore davvero immenso a Luca Carboni. Lo si deduce, infatti, chiaramente dalle parole che il cantante ha deciso di scrivere a corredo di questo tenerissimo ed emozionante scatto familiare.

Inutile a dirvi che, appena appresa la notizia di questo drammatico lutto da cui è stato colpito Luca Carboni, i suoi sostenitori lo hanno completamente inondato d’affetto. Ad essi, ci aggiungiamo anche noi. Sentite condoglianze!

