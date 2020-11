E’ morto l’attore David Prowse: si è spento all’età di 85 anni

E’ morto l’amatissimo attore David Prowse: è scomparso all’età di 85 anni.

Un lutto terribile per tutti gli appassionati dell’amatissima e conosciutissima trilogia di Star Wars. Purtroppo è venuto a mancare questa domenica David Prowse, l’attore che ha interpretato Darth Vader. E’ stato certamente uno dei personaggi più amati e apprezzati, la sua scomparsa lascia un vuoto indescrivibile. Prowse si è spento all’età di 85 anni dopo una breve malattia, la sua morte è stata annunciata su Twitter dalla sua agenzia. L’attore era molto conosciuto nel Regno Unito, per la sua campagna di sensibilizzazione stradale che insegnava ai bambini ad attraversa la strada. L’uomo ha ricevuto per questo suo grande impegno sociale, l’Ordine dell’Impero Britannico, nel 2000.

