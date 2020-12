Soltanto adesso, Gerry Scotti ha svelato un inedito retroscena del suo passato: l’ha detto davanti a tutti a Caduta Libera.

Continua alla grande l’appuntamento quotidiano con ‘Caduta Libera’. In attesa di poter fare entrare nelle nostre case Paolo Bonolis e l’incredibile squadra di ‘Avanti un Altro’, stiamo ancora assistendo a delle imperdibili puntate del game show di Gerry Scotti. Non sappiamo esattamente quando terminerà l’appuntamento fisso con il divertentissimo gioco, fatto sta che, sera dopo sera, il buon Scotti riscuote un successo davvero clamoroso. All’insegna delle risate, delle domande, dell’apprendimento e di molto altro ancora, il famoso conduttore televisivo si appresta a dimostrarsi, ancora una volta, una vera e propria certezza per il piccolo schermo. Ecco, ma sapete che, nel corso della puntata di Sabato 19 Dicembre, Gerry Scotti si è lasciato andare ad un retroscena davvero inedito sul suo passato. Ebbene si, avete letto proprio bene. Molto probabilmente per la prima volta in assoluto, il conduttore di ‘Caduta Libera’, ma anche di tantissimi altri programmi televisivi, ha raccontato qualcosa di sé che nessuno sapeva. Siete curiosi di sapere di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme.

Gerry Scotti, l’inedito retroscena raccontato a Caduta Libera: le sue parole

Una puntata di ‘Caduta Libera’ davvero sorprendente, quella andata in onda Venerdì 19 Dicembre. Non soltanto perché, come al solito, si sono alternate tantissime sfide ed il campione in carica, in diverse situazione, ha temuto il peggio, ma anche perché Gerry Scotti si è lasciato andare ad un vero e proprio retroscena inedito. Ebbene si, è proprio così. Molto probabilmente per la prima volta, il famosissimo conduttore televisivo ha svelato un piccolo aneddoto sul suo passato che nessuno sapeva prima d’ora. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi anticipiamo che questo retroscena, raccontato davanti al pubblico di ‘Caduta libera’ e dinanzi a tutto il pubblico italiano, riguarda il suo percorso di studi. Ecco, ma bando alle ciance. Ecco di che cosa parliamo esattamente. Nel bel mezzo della puntata, a sfidare il campione in carica è stato il giovanissimo Riccardo. ‘Uno dei giovani più brillanti che i miei autori mi abbiano mandato in queste settimane’, ha detto il buon Scotti prima di chiedere cosa avesse in questi ultimi giorni che l’aveva visto. ‘Ho studiato un piccolo segmento di diritto privato’, ha risposta il ventenne Riccardo. Ecco. È proprio a questo punto che il conduttore ha svelato un retroscena del tutto inaspettato. ‘Tu lo sai che io ho praticato? Nel senso che ho studiato pure io. Sono arrivato a tre esami dalla laurea e poi ho mollato. Sono stato veramente un asino’, ha detto. Raccontando, quindi, questa cosa davanti a tutti.

Ecco, voi sapevate di questa cosa? Noi decisamente no!

