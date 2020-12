In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Cecilia Rodriguez si è mostrata senza trucco ai suoi sostenitori: il viso è al naturale.

È la vera e propria regina di Instagram, Cecilia Rodriguez. Protagonista indiscussa di numerosissimi scatti fotografici davvero favolosi, la sorella minore di Belen decanta di un successo davvero clamoroso. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la bellissima showgirl decanta di un clamore davvero incredibile. Ed anche lei, dal canto suo, non perde mai occasione di potersi raccontare, svelare e mostrare a suoi sostenitori. D’altra parte, lo sappiamo benissimo, il suo canale Instagram pullula di scatti fotografici davvero impressionanti. Ebbene. Sapete che, pochissime ore fa, la Rodriguez si è mostrata completamente senza trucco? Si, avete letto proprio bene! Se siamo abituata a vederla truccata o, magari, con filtri, questa volta Cecilia ha deciso di mostrarsi con il viso completamente al naturale. Siete curiosi di vederla anche voi? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, come sempre, l’argentina è una vera e propria meraviglia. Guardare per credere!

Cecilia Rodriguez senza trucco: lo scatto al naturale conquista, che schianto!

Come dicevamo precedentemente quindi, Cecilia Rodriguez non perde mai occasione di potersi mostrare e raccontare ai suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora, come anticipato pocanzi. Quando, per mostrare al suo pubblico il tutorial di un trucco richiestissimo, l’argentina ha voluto mostrarsi completamente senza trucco. E così, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, la sorella minore di Belen si è mostrata letteralmente al naturale. E, badate bene, quando diciamo ‘al naturale’, intendiamo nel vero e proprio senso letterale della parole. Ecco, ma com’è esattamente la giovane Rodriguez completamente acqua e sapone? ‘Voi mi preferite al naturale’, ha detto Cecilia come esordio. Ecco, ma siete curiosi di saperne di più? Guardiamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Eccola in tutta la sua bellezza! È proprio così, quindi, che Cecilia Rodriguez si mostra sui social. Ed è proprio così che incanta il suo pubblico. Perché, diciamoci la verità, che sia truccata o struccata, la bellezza dell’argentina non viene per nulla scalfita. Siete d’accordo con noi?

Segui anche il nostro canale iNstagram –> clicca qui