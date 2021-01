Sandra Milo è una delle più grandi attrici dello spettacolo italiano, ma conoscete la sua vita privata? Chi sono i suoi amori e i figli.

Nata nel lontano 1933, la bellissima Sandra Milo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo ed, in particolare, della recitazione davvero giovanissima. Aveva soltanto, infatti, ventidue anni quando ha esordito sul grande schermo accanto all’indimenticabile Alberto Sordi. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Sono passati, da come si può chiaramente comprendere, più di sessant’anni. Eppure, il successo di cui vanta la bellissima Milo è davvero strepitoso. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Certo, come dicevamo precedentemente, sappiamo per certo che, dal punto di vista artistico, non le si può dire affatto nulla. Ma, invece, dal punto della sua vita privata, cosa sappiamo? Siete proprio curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Di seguito, infatti, non soltanto vi sveleremo chi sono i suoi figli e i loro nomi, ma vi racconteremo dettagliatamente anche i suoi ‘vecchi’ amori’. E, vi anticipiamo, così come la sua immensa carriera, anche la sua vita sentimentale è stata davvero molto ricca. Ma bando alle ciance, ecco tutti i dettagli.

Sandra Milo, la vita privata: il nome dei suoi figli e tutti i ‘vecchi’ amori

Come dicevamo precedentemente quindi, così come la sua intramontabile carriera, anche la sua vita privata è stata davvero molto ricca. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Sandra Milo sia stata sposata ben quattro volte. E che da questa relazioni siano nati i suoi figli. Ma non è affatto finita qui. Procediamo, quindi, per ordine. Da quanto si legge, sembrerebbe che, alla sola età di 15 anni, la bellissima attrice si sia sposata con Cesare Rodighiero. E che, purtroppo, il loro matrimonio sia finito in men che non si dice, a causa della perdita del loro primo bambino. Dopo questo primo matrimonio andato a finire non molto bene, la bella Milo sembrerebbe si sia nuovamente risposata con Moris Ergas. E sia diventata madre per la prima volta di Deborah. Il nome non vi è affatto nuovo, vero? Si, avete ragione! Quest’estate, infatti, l’abbiamo vista, insieme a sua madre, come inviata per ‘La Vita in diretta Estate’, il programma condotto da Marcello Masi ed Andrea Delogu. Anche questo secondo matrimonio, purtroppo, non è andato a buon fine. Eppure, la Milo sembrerebbe che deciderà di riprovarci in futuro con le terze nozze. Diventata moglie Ottavio De Lollis, l’attrice diventa madre di Ciro ed Azzurra. Infine, dopo questo terzo matrimonio, si diceva che Sandra si fosse nuovamente sposata con Jorge Ordoñez. In realtà, come raccontato dalla diretta interessata a Vanity Fair, questo è stato organizzato tutto a tavolino per essere al centro della cronaca rosa.

Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. I matrimoni ne sono stati quattro, come dicevamo precedentemente, ma in realtà la bella Sandra Milo è stata amante anche di altri personaggi emergenti. Tra cui, Bettino Craxi, come raccontato a Vanity Fair, e Federico Fellini.