L’affascinante e bellissimo giovane uomo in questo scatto, oggi è un attore amatissimo dal pubblico: riuscite a riconoscerlo?

Una bellezza e un fascino davvero straordinari per questo giovane uomo, che oggi è uno degli attori più amati dal pubblico: riuscite a riconoscerlo? Siamo certi che, con l’aiuto di qualche piccolo indizio, riuscirete a risolvere il mistero. Lo conoscete con uno pseudonimo e le sue origini sono molto particolari: suo padre, infatti, era italiano, mentre la mamma tedesca. L’attore in questione ha vissuto i primi anni in Germania e ha fatto ritorno in Italia solo nel 1945. Era parte di un duo iconico che è rimasto nella storia del cinema e, oggi, è l’interprete di un altro personaggio diventato ormai una colonna portante della televisione italiana. Avete capito di chi stiamo parlando?

Chi è questo giovane affascinante, oggi attore famosissimo e amato dal pubblico?

Il suo esordio nel mondo artistico arriva da giovanissimo e l’attore si cimenta in piccoli ruoli per poter così pagare i suoi studi. Tra le varie pellicole a cui ha preso parte, c’è anche il celebre e iconico “Il Gattopardo” di Visconti. Un particolare sodalizio con un altro artista segna una grande svolta nella sua carriera. Stiamo parlando dell’affascinante e talentuoso Terence Hill! L’attore che, in coppia con Bud Spencer, ha raggiunto il successo internazionale grazie a quelli che vengono definiti “spaghetti-western”. Oggi, il celebre attore è uno dei volti più amati in Italia e ricopre il ruolo di “Don Matteo” da ormai moltissimi anni. La fiction, infatti, va in onda dagli anni duemila ed è una delle più longeve della televisione italiana. Lo scatto che vi abbiamo mostrato, condiviso da Terence Hill sul suo profilo Instagram ufficiale, lo ritrae da giovanissimo. Lo avevate riconosciuto? Di certo, era davvero molto affascinante fin da giovanissimo, non siete d’accordo anche voi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Terence Hill (@terencehillofficial)

Cosa ne pensate di questo scatto di Terence Hill? Non trovate che la somiglianza con oggi sia davvero incredibile?