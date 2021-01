Massimo Lopez, dolorosissimo lutto per il famoso comico ed attore: il messaggio da brividi per il ricordo di questa tragica perdita.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Massimo Lopez. Ex componente del magnifico gruppo denominato ‘Trio’, composto dalla memorabile Anna Marchesini e Tullio Solleghi, l’attore di Ascoli Piceno decanta di un successo davvero clamoroso. Attore, conduttore, imitatore e molto altro ancora, il buon Lopez vanta di una carriera alle spalle davvero incredibile. Sapete che, però, ben nove anni fa, Massimo è stato il protagonista di un doloroso lutto? Si, è proprio così. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, l’attore ha voluto condividere con il suo pubblico social l’immenso dolore provato per questa tragica perdita. ‘Sono nove anni che manchi’, ha scritto Massimo Lopez a corredo di questo scatto social. Facendo chiaramente intendere quanto abbia particolarmente sofferto per questa drammatica scomparsa. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Massimo Lopez, doloroso lutto: il messaggio social da brividi

Una vita particolarmente intensa, quella che Massimo Lopez ha vissuto. Recentemente positivo al Coronavirus, reduce da un infarto che lo ha colpito mentre stava recitando, ben nove anni fa, l’attore di Ascoli Piceno ha subito anche una gravissima perdita. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il diretto interessato. In un post social, condiviso esattamente nel Marzo del 2020, il simpaticissimo comico ha voluto condividere con tutto il suo pubblico un dolore davvero immenso. Provocato, come dicevamo precedentemente, da un tragico lutto. ‘Sono nove anni che manchi’, ha scritto Massimo Lopez a corredo di questo scatto. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Ben nove anni fa, purtroppo, è venuta a mancare la tenerissima mamma di Massimo Lopez. E l’attore, molto probabilmente, proprio nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, ha voluto ricordarla con una foto davvero tenerissima proprio in sua compagnia.