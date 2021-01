Michele Riondino è un giovanissimo ed apprezzatissimo attore, ma chi è esattamente? Ecco cosa occorre sapere su di lui, tutti i dettagli.

Proprio nel corso della puntata di C’è Posta per Te di Sabato 23 Gennaio, Michele Riondino è stato uno degli ospiti speciale. In coppia con Can Yaman, il giovanissimo attore è stato uno dei protagonisti indiscussi del terzo appuntamento del famoso show del Sabato sera. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Oltre a notare l’immenso fascino di cui vanta, c’è altro da sapere? Beh, assolutamente si! E, vi anticipiamo, se anche voi vi siete sempre chiesti qualche informazione in più su di lui, siete proprio nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, passeremo in rassegna tutto quello che occorre sapere su di lui. A partire, quindi, dalla sua età e dalla sua carriera. Fino alla sua vita privata. Siete curiosi anche voi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Michele Riondino, chi è? Età, carriera e vita privata

Cosa sappiamo, quindi, di Michele Riondino? In particolare, chi è esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Michele Riondino è nato a Taranto il 14 Marzo del 1979. Sin da subito, capisce qual è la sua più grande passione: la recitazione. E così, una volta terminato il suo percorso di studio nella sua città natale, si trasferisce immediatamente a Roma. È proprio nella Capitale, infatti, che inizia il suo percorso di studi presso l’Accademia nazionale di arte drammatica. Contemporaneamente a questo, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il bel Riondino abbia iniziato anche a muovere i primi passi nel mondo della recitazione interpretando diversi ruoli in alcuni spettacoli teatrali. La sua scalata verso il successo, però, inizia esattamente nel 2006. Quando, per circa tre anni, è il protagonista indiscusso di ‘Distretto di Polizia’. Da lì, come dicevamo precedentemente, inizia la scalata del bel Riondino. Non soltanto, infatti, lo ritroviamo in una famosissima serie televisiva: ‘Il Giovane Montalbano’ nel 2012. Ma lo abbiamo visto anche in altri film sul piccolo schermo, come ‘La Freccia Nera’ nel 2006, ed anche come regista. Insomma, c’è bisogno di ammetterlo: giovanissimo, ma con una carriera davvero alle stelle. Lo è anche la sua vita privata? Sembrerebbe proprio di si! Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Michele Riondino sia felicemente accompagnato da Eva Nestori. I due, a quanto pare, sembrerebbe che si siano conosciuti sul set proprio de ‘Il Giovane Montalbano’, dove lei era la make up artist, e si sono addirittura. Non sono sposati, a quanto pare. Eppure, hanno una splendida figlia di nome Frida.

Voi sapevate tutte queste cose su Michele Riondino?