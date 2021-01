Cosa ci aspetta nella puntata di C’è posta per te di domani 23 gennaio: previsti un ospite di lusso e come sempre tante emozioni.

Partita sabato 9 gennaio, questa nuova edizione di C’è posta per te sembra avere il vento in poppa: boom di ascolti per le prime due puntate andate in onda e Maria De Filippi sembra voler alzare l’asticella ad ogni appuntamento. Giunto alla sua 24esima edizione, lo show del sabato sera di Canale 5 pare non invecchiare mai sapendo ogni anno mantenere vivo l’interesse dei telespettatori. E come si ottiene un simile risultato? Gli ingredienti per non annoiare ci sono tutti come sempre: emozioni intense in cui tutti noi possiamo riconoscerci ed ospiti da capogiro, scelti accuratamente in base ai gusti del pubblico di volta in volta. Personaggi di successo, dalle carriere incredibili, ammirati dai protagonisti delle varie puntate ed amatissimi dai telespettatori. Proprio per domani, 23 gennaio, in scaletta ne troviamo due davvero eccezionali. Scopriamo di chi si tratta!

C’è posta per te, cosa ci attende domani 23 gennaio: storie coinvolgenti e ospiti d’eccezione

A far emozionare l’affezionatissimo pubblico di Maria De Filippi, che si conferma per l’ennesima volta regina incontrastata della tv, anche domani 23 gennaio saranno i racconti di vita di persone comuni: litigi, abbandoni, separazioni, riappacificazioni, riconciliazioni non mancheranno di certo. Sulla pagina ufficiale del programma, è stata poi annunciata la presenza di due personaggi straordinari, protagonisti di due delle sorprese preparate per domani. Stiamo parlando di Michele Riondino, attore che interpreta il giovane Montalbano e di un altro che non riuscireste mai ad immaginare. Anche in questo caso si tratta di un attore: straniero, bellissimo ed acclamatissimo in tutto il mondo. Ci riferiamo ovviamente al bravissimo attore turco Can Yaman, protagonista della soap di successo ‘DayDreamer – Le ali del sogno‘. Il divo, che al momento si trova in Italia per realizzare dei progetti lavorativi, è stato proprio in questi giorni al centro del gossip per la presunta storia d’amore con la bellissima Diletta Leotta. Siamo certi che queste due sorprese in programma rappresenteranno due dei momenti top della puntata, che sicuramente non deluderà neanche stavolta in termini di ascolti.

Siete pronti allora a gustarvi l’appuntamento di domani 23 gennaio con C’è posta per te?