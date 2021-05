Un’altra tragica notizia sconvolge la vita di Dayane Mello dopo la morte del fratello Lucas: “Mia madre ha il cancro”

Dayane Mello è stata una delle protagoniste della quinta edizione del GF VIP. La modella brasiliana è arrivata in finale, classificandosi al quarto posto e sfiorando per poco la vittoria. Per molti però è stata la vincitrice morale dell’edizione. La sua esperienza nella casa più spiata d’Italia non è stata di certo una passeggiata di salute. Oltre a dover resistere alle difficoltà del reality show, Dayane è stata travolta da un tragico lutto. Il fratello Lucas è morto nel suo paese in seguito ad un incidente stradale.

Dayane Mello, tragica notizia: cos’è successo

A pochi mesi dalla tragica scomparsa di Lucas Mello, la finalista del Grande Fratello Vip ha ricevuto un’altra bruttissima notizia. Dayane ha informato i fan su Instagram che la mamma ha scoperto di avere il cancro. Una notizia tragica che ha sconvolto ancora più la vita della modella brasiliana.

Dayane aveva cercato di ricucire il rapporto con la mamma nella casa del Grande Fratello Vip, lanciando un appello proprio al genitore. Le sue parole erano arrivate sino in Brasile, ma dopo l’esperienza nel reality show non sappiamo cosa sia successo tra lei e la madre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)



Adesso arriva questa brutta notizia a sconvolgere ulteriormente la vita della modella brasiliana nonché finalista del GF VIP 5. Dayane spera ancora di poter ricucire il rapporto con la mamma e sul popolare social network ha dichiarato: “Voglio aiutarla“. La modella ha concluso il messaggio pubblicato tra le stories di Instagram ringraziando proprio i genitori per averla messa al mondo.

La reazione dei fan della modella è stata immediata. I suoi sostenitori le hanno mostrato supporto. Anche noi ci uniamo al coro, augurando a Dayane di tornare a sorridere al più presto e magari farlo insieme alla mamma.