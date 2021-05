Amici 20, spuntano foto assolutamente inedite: “Mai pubblicate”, il post di Rudy Zerbi vi lascerà senza parole.

La ventesima edizione di Amici è finita da qualche settimana, ma i protagonisti del talent sono rimasti nel cuore dei telespettatori. Che, nonostante la fine del programma, continuano a seguire i loro beniamini attraverso i social. Ma i fan non sono gli unici a sentire la mancanza dell’amatissima trasmissione di Canale 5. Proprio poco fa, sul suo canale Instagram, Rudy Zerbi ha condiviso alcuni scatti inediti che ha trovato nel suo rullino foto. E, nella didascalia al post, il prof di canto non ha potuto non ammettere quanto gli manca Amici! Diamo un’occhiata alle foto mostrate da Rudy: l’ultima vi farà molto ridere!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici 20, Rudy Zerbi pubblica foto inedite del talent: “Mi sta mancando tremendamente tutto”

Quanto vi manca Amici 20? Eh si, la risposta la conosciamo. Ma non siete gli unici a cui questa edizione del talent show di Maria De Filippi è rimasta nel cuore. Dopo due settimane dalla fine del programma, Rudy Zerbi ha condiviso alcuni scatti inediti, che custodiva nel suo cellulare. Si tratta di foto mai pubblicate, come specifica nel post. Una foto con la vincitrice Giulia Stabile, una con Sangiovanni, il secondo classificato. E poi ancora Sangiovanni e Deddy immortalati di nascosto, ma è l’ultimo scatto che vi strapperà un sorriso. Si tratta di Rudy in versione “Aka7even”, con l’iconica parrucca bionda con cui amava prendere in giro la sua “rivale” Anna Pettinelli. Date un’occhiata alle foto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Eh si, un tuffo nel passato super emozionante, quello che ci ha fatto fare Rudy. Tantissimi i likes e i commenti ricevuti sotto al post. Spiccano i commenti della vincitrice Giulia, di Aka7even e della maestra di ballo Lorella Cuccarini. Anche quest’ultima non può fare a meno di ammettere quanto le manca tutto. E voi, sentite la mancanza di questa fortunatissima edizione appena conclusa?