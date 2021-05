Un aereo si schianta al suolo vicino alle abitazioni in Ohio, ci sono delle vittime: ecco le ultime notizie

Nelle scorse ore a Scioto, in Ohio, un aereo è precipitato schiantandosi al suolo in un bosco a circa 200 metri dalle abitazioni. A bordo vi erano due persone David Lewis James, 64 anni, e Lori Denise James, 62, entrambi di Bellefontaine, Ohio. I due sono morti sul colpo dopo lo schianto del veicolo.

Un aereo si è schiantato al suolo a Scioto, in Ohio, non lontano dalle abitazioni. A bordo erano presenti due persone, entrambe morte sul colpo. L’aereo, un Lancair Evolution del 2015, avrebbe colpito una zona boschiva collinare volando basso e dopo, a causa di un guasto dovuto dall’urto, si sarebbe schiantato al suolo, causando la morte delle due persone a bordo. Si tratta, come riportano siti e testate giornalistiche locali, di David Lewis James e Lori Denise James, rispettivamente di 64 e 62 anni e entrambi di Bellefontaine, in Ohio.

EYEWITNESS ACCONT: Tyson Phillips, a golf pro at Elks Golf Course, was one of the first to call 911 about the plane crash in Scioto County that killed 2. He says he saw the plane spin out of control before crashing over the other side of the mountain. pic.twitter.com/3zDZMOm6Yy

— Anna Saunders (@ASaunders_WCHS) May 28, 2021