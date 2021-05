“Aspetto un bambino”: l’annuncio della conduttrice televisiva in diretta

La conduttrice televisiva fa l’annuncio in diretta: “Aspetto un bambino”, ecco le sue parole nel programma di Rai Due

Nel corso del programma televisivo in onda su Rai Due nel pomeriggio, la conduttrice ha scosso il pubblico con un annuncio bellissimo: “Aspetto un bambino“. La donna ha ricevuto così l’applauso del pubblico presente. Di seguito vi diciamo di chi si tratta e vi riportiamo le sue parole.

Annuncio in diretta televisiva: “Aspetto un bambino”

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Quelli che il calcio…, programma televisivo di intrattenimento a tema sportivo trasmesso su Rai 2. Durante la puntata odierna, la conduttrice Mia Ceran ha scosso il pubblico con un annuncio straordinario.

Dopo un’entrata trionfante in studio, seguita a ruota dai suoi instancabili colleghi, Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu, Mia ha annunciato di essere incinta. La conduttrice è stata sollecitata proprio dai suoi colleghi, Luca e Paolo. I due hanno infatti incalzato la collega, alludendo al fatto che sia già evidente il pancione e, infatti, le hanno chiesto: “Mia, dovrai mica dirci qualcosa?”. Inizialmente la conduttrice è rimasta quasi stupita dalla domanda dei due colleghi, ma poi ha dichiarato: “Ah sì, aspetto un bambino”, scatenando uno scrosciante applauso in studio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mia Ceran (@miaceran)

La conduttrice di Quelli che il calcio… lo aveva rivelato in modo implicito anche sui social. Su Instagram, infatti, aveva pubblicato due scatti in cui la pancia era abbastanza evidente e le parole erano inequivocaboli: “Grandi attese e stavolta non parlo della puntata”. Il post, oltre a raggiungere migliaia di persone e ricevere tantissimi like, è stato immediatamente commentato da colleghi e amici che hanno rivolto i loro auguri alla giornalista. La donna appare in foto sorridente e felice con le mani poggiate sul ventre, in attesa del suo primo figlio insieme al compagno Federico.