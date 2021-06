Christian è uno dei 10 concorrenti di Love Island, ma cosa sappiamo su di lui? Dall’età al suo cognome: tutte quello che occorre sapere.

Finalmente il momento tanto atteso è arrivato: tra pochissime ore, andrà in onda la prima puntata di Love Island. Proprio stasera, Lunedì 7 Giugno, Giulia De Lellis sarà la colonna portante di un’esperienza davvero incredibile. E che, senza alcun dubbio, si dimostrerà un successo davvero incredibile. Ecco, ma cosa succederà esattamente? O, per meglio dire, cosa andremo a vedere a partire da questa sera? Come raccontato in alcuni dei nostri articoli, per circa quattro settimane, 10 concorrenti avranno la possibilità di convivere all’interno di un’immensa villa. E di poter formare delle coppie. Ci riusciranno? Chi lo sa! Nel frattempo, scopriamo qualcosa in più su di loro.

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Daniel, giovanissimo ventiduenne di Carrara. Adesso, invece, vi parleremo di Christian. Chi è esattamente? Sui social, ha conquistato già tutti, ma cosa dobbiamo sapere?

Christian di Love Island, chi è? Età, lavoro e famiglia

Come dicevamo quindi, Christian Badjan, questo è il suo nome e cognome, sarà uno dei concorrenti che prenderà parte a questa primissima edizione di Love Island. Affascinante, incantevole e con un sorriso davvero smagliante, il giovanissimo ha già conquistato il pubblico social. Riuscirà, però, a formare una coppia all’interno del programma? Questo è tutto da scoprirlo! Nel frattempo, però, cerchiamo di capire cosa occorre sapere su di lui!

Così come per tutti gli altri concorrenti, le informazioni che abbiamo su di lui sono davvero pochissime. Quello che sappiamo, però, che Christian è del Camerun. Ed ha esattamente 23 anni. Di professione, stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe essere un istruttore di fitness. E, diciamoci la verità, ammirando le sue foto, era davvero facile indovinare il suo mestiere.

Cosa sappiamo sulla sua famiglia? Anche qui, purtroppo, le informazioni sono piuttosto scarse. Dal web, si apprende che Christian ha un fratello e una sorella, ai quali è legatissimo. E una mamma davvero speciale.

Come seguirlo su Instagram?

In attesa di poterlo vedere in azione a Love Island, volete seguirlo su Instagram? Questo è il suo nickanme: @christian_badjang. Vi assicuriamo: la sua bacheca social è da urlo!

Cosa succederà? Non ci resta che seguire le puntate di Love Island!