In questo ultimo video, Emma Marrone appare in lacrime e subito dopo compie un gesto: le immagini commuovono tutti, cos’è successo.

È una delle più grandi cantanti di sempre, Emma Marrone. Cavalcata l’onda del successo appena terminato il suo percorso ad Amici, la cantante salentina è, attualmente, una delle voci della musica italiana più amata ed apprezzata dal pubblico. Colonna portante e voce di tantissimi singoli di successo, proprio nelle scorse, ha dato il via al suo nuovo tour. Dopo poco meno di un anno dalla sua ultima data a causa dell’emergenza Coronavirus, la bellissima Marrona è ritornata live con la sua squadra. E, soprattutto, per il suo pubblico.

Un momento davvero unico, da come si può chiaramente comprendere. Ed è proprio per questo motivo che è stato ampiamente documentato. Alcune ore fa, sul suo canale social ufficiale, la cantante salentina ha repostato un video che la ritrae poco prima di salire sul palco in lacrime. Ma non solo. Subito dopo essersi asciugata, Emma fa un gesto particolare e speciale. Immagini da brividi e che, soprattutto, commuovono tutti.

Emma Marrone in lacrime, quel gesto non sfugge: immagini da brividi

Aveva già annunciato che sarebbe ritornata, Emma Marrone. Ed adesso è, finalmente, arrivato il momento. Prima ancora di esibirsi sul palco dell’Arena di Verona, la cantante salentina ha dato il via a questo unico ed incredibile tour. Un momento davvero speciale, come dicevamo. E che lei, ovviamente, ha voluto ampiamente documentare sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, dopo la prima serata del suo live, Emma Marrone ha condiviso un video davvero superlativo. E che, soprattutto, testimonia il suo forte amore per il suo lavoro, la sua squadra di lavoro e per il suo pubblico.

Guardate un po’ qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Non soltanto Emma Marrone si mostra in lacrime prima di salire sul palco, ma ancora prima di arrivarvi, fa un gesto davvero speciale: il segno della croce. Ma non solo. La strada verso il palcoscenico, eppure la cantante la percorre ringraziando tutte quelle persone che hanno permesso questo grandissimo spettacolo. A partire dai tecnici audio. Fino agli assistenti palco.

“Emozione pura”, scrive Emma Marrone a corredo di queste immagini da brividi. Ed è proprio questo che abbiamo provato anche noi quando le abbiamo viste.