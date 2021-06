Filippo Bisciglia, “Dovremo affrontare questo momento difficile insieme”, la dedica da brividi per il papà arriva attraverso i social.

È uno dei conduttori più amati della nostra tv e molto presto lo rivedremo in tv, al timone della nuova edizione di Temptation Island. Ma l’ultimo post che Filippo Bisciglia ha pubblicato sui social parla di altro. È una dedica per il suo papà, al quale rivolge parole da brividi.

“Non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente…”, conclude Filippo nella didascalia al post. In seguito, il suo messaggio.

Filippo Bisciglia, momento difficile per il papà: “Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai..”, dedica da brividi

“Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa … Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme … Papà ti amo”. Queste le parole che Filippo Bisciglia allega all’ultimo scatto pubblicato sul suo canale ufficiale di Instagram, pochi minuti fa. Una foto ricordo in cui si mostra da bambino, stretto nell’abbraccio della sua mamma e del suo papà. Ed è proprio al suo papà che, pubblicamente, il conduttore ha voluto dedicare queste parole, nonostante non sia solito parlare della sua vita privata:

In poco tempo, il post è stato raggiunto da una valanga di cuori e messaggi di affetto di fan e colleghi. Tra i commenti, spicca quello della sua compagna, Pamela Camassa.

Temptation Island al via il 30 giugno

Come ogni anno, anche questa estate un nuovo viaggio nei sentimenti. Si tratta di un’edizione totalmente ‘nip’: le coppie che si metteranno in gioco sono completamente sconosciute. A minare la loro stabilità ci penseranno nuovi tentatori e tentatrici. Quale delle coppie sopravvivrà al gioco delle tentazioni?