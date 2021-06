Ricordate la bellissima e dolcissima Julia in “Cinque in famiglia”? Sono trascorsi 25 anni, oggi è proprio così: incredibile!

Tra tutte le serie televisive che ci hanno ampiamente fatto in compagnia a partire dagli anni ’90 fino agli anni 2000 è davvero impossibile non fare riferimento a questo vero e proprio capolavoro. Di quale stiamo parlando? La risposta è piuttosto semplice: “Cinque in Famiglia”. Andato in onda dal 1994 al 2000 e per circa quattro stagione, la serie televisiva statunitense ha raccontato la storia dei cinque fratelli Salinger. Che, dopo la tragica morte dei loro genitori in un incidente stradale, sono costretti ad andare avanti letteralmente da soli.

A “guidare” i ragazzi, c’è lui: l’affascinante Charlie, il fratello maggiore. Dopo di lui, ci sono altri quattro fratelli. A partire, quindi, da Bailey e Julia. Fino a Claudia ed Owen, neonato di appena sei mesi. Ebbene: siete curiosi di sapere come sono diventati gli attori oggi? In particolare, com’è cambiata la splendida Julia? Volete proprio saperlo: ci pensiamo immediatamente!

Ricordate la dolce Julia de “Cinque in famiglia”? Oggi ha 48 anni ed è così

Con la sua infinita bellezza e dolcezza, Julia è stato una delle protagoniste indiscusse di “Cinque in Famiglia”. A distanza di ben 20 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, siete curiosi di sapere com’è cambiata? E, soprattutto, cosa fa oggi? Ebbene: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Procediamo, però, con ordine!

Dopo l’incredibile successo di “Cinque in Famiglia”, com’è giusto che sia, Neve Campbell, questo è il suo vero nome, ha continuato a lavorare nel mondo della recitazione. Impossibile, infatti, dimenticare la sua straordinaria partecipazione nel film thriller-horror “Scream” e nell’omonima serie televisiva. Oppure, il suo ruolo da doppiatrice. Ed, infine, la sua interpretazione in diversi film e serie.

Com’è cambiata, invece? Ebbene: siamo riusciti a reperire il suo profilo Instagram. Ed è qui che siamo riusciti a rintracciare alcuni suoi scatti di oggi. Siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Vi accontentiamo subito: dateci un’occhiata!

È davvero splendida, non c’è che dire! Nonostante siano passati ben 20 anni dalla sua partecipazione a “Cinque in famiglia”, la sua straordinaria Neve è ancora bellissima. Ma non solo. È letteralmente identica alla piccola e dolce Julia. Siete d’accordo?