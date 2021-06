Per tanti anni è stata Darlene, la figlia dei Conner nell’amatissima serie statunitense Pappa e Ciccia: ecco l’attrice Sara Gilbert oggi.

Agli inizi degli anni ’90 sbarcava su Canale 5 una sit-com destinata ad essere ricordata ancora oggi come una delle più divertenti in assoluto. Stiamo parlando di Pappa e Ciccia, il cui nome negli Stati Uniti era Roseanne dal nome della sua protagonista (la simpaticissima “Annarosa” nella versione italiana).

Quest’ultima era la signora Conner, moglie di Dan e madre di Becky, D.J. e Darlene. Una sit-com che conquistò davvero tutti: oltre a garantire tante risate, aveva anche il pregio di trattare temi importanti a livello sociale come l’obesità, la condizione femminile, l’omosessualità. Insomma, sicuramente un progetto rivoluzionario, molto meno superficiale di quello che si possa pensare nonostante lo sfondo comico in cui si muovevano i suoi personaggi.

In Italia il telefilm è andato in onda fino al 1998 e molti si chiedono che fine abbiano fatto gli attori del cast. In questo articolo vogliamo parlarvi di Sara Gilbert, l’attrice che vestiva i panni di Darlene, secondogenita dei Conner.

Ricordate Darlene nell’amatissima sit-com Pappa e Ciccia? Ecco com’è cambiata dopo 24 anni

Darlene era interpretata da Sara Gilbert, attrice, regista e sceneggiatrice statunitense. Nata dal secondo matrimonio di sua madre, l’attrice Barbara Crane, il suo cognome in realtà è Abeles. Gilbert è infatti il cognome del precedente marito della donna. Da parte di sua madre, Sara ha due fratelli, Melissa e Jonathan Gilbert: sua sorella recitava nella serie “La casa nella prateria” ed è proprio guardandola che decide di voler diventare anche lei attrice.

Laureata in Storia dell’arte alla prestigiosa Università di Yale, si è specializzata in fotografia. Appena tredicenne entra nel cast di Pappa e Ciccia col ruolo di Darlene, personaggio importantissimo nelle vicende della famiglia Conner.

Oggi la Gilbert ha 46 anni, ma sbirciando sul suo profilo Instagram si può notare che somiglia ancora tantissimo a quando era adolescente. Complimenti!