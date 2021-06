Ricordate la bellissima Melanie C nelle “Spice Girls”? Sono trascorsi anni, ma com’è diventato oggi? Resterete di stucco.

È davvero impossibile dimenticarsi di lei. Ed, ovviamente, di loro. Stiamo parlando proprio delle “Spice Girls”, la famosa band musicale che, in contemporanea ai “Backstreet Boys”, ha fatto scatenare milioni e milioni di ammiratori. A comporre il gruppo, lo sappiamo benissimo: vi erano Victoria Adams, Emma Bunton, Melanie B, Geri Halliwell e la splendida Melanie C. Ecco, siete curiosi di sapere com’è diventata quest’ultima? Sono trascorsi numerosi anni da quando la giovanissima cantante si esibiva con le sue colleghe, ma ad oggi com’è cambiata? E, soprattutto, cosa fa nella vita?

Leggi anche –> All’età di 47 anni si mostra così, ma ricordate com’era da giovanissima? Resterete sbalorditi!

Lunghi capelli scuri, sorriso smagliante, occhi impenetrabili e orecchino al naso: sono queste alcune caratteristiche che ricordiamo di Melanie C all’epoca delle Spice Girls. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiata? A distanza di anni dal loro “addio”, anche se proprio recentemente si sono nuovamente riunite, siete curiosi di sapere com’è diventato oggi la bella Melanie C? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Melanie C, com’è diventata oggi dopo le Spice Girls? Resterete di stucco

Proprio recentemente, vi abbiamo raccontato del cambiamento di Emma Bunton e Geri Halliwell, adesso, invece, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi la splendida Melanie C? Insieme a tutte le altre giovanissime e straordinarie cantanti, anche lei ha fatto parte della band musicale. E con la sua incredibile voce e immensa bellezza ha fatto impazzire milioni e milioni di ammiratori. A questo punto, però, ci chiediamo: oggi com’è cambiata?

Il loro sodalizio, lo sappiamo benissimo, è nato esattamente nel 1994. Da quel momento, quindi, sono trascorsi esattamente 27 anni. Come sono cambiate, però, i componenti della band? Ed, in particolare, la bella Melanie C se da giovanissima era davvero splendida, e su questo non ci piove affatto, com’è adesso? Ebbene: siamo riusciti a rintracciare il suo profilo Instagram ufficiale. E, vi assicuriamo è sempre uno splendore. Da quanto si apprende, sembrerebbe che, ancora adesso, la bella Melanie continui a coltivare la sua passione per il canto. E che, proprio recentemente, sia uscito il suo nuovo album. Cosa sappiamo della sua vita privata, invece? Oltre che una splendida cantante, è anche una straordinaria mamma.

È sempre bellissima, vero?