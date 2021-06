È stata la mitica Emma Bunton delle Spice Girls, ve la ricordate? Oggi ha esattamente 45 anni ed è straordinaria: resterete di stucco!

Chi è che non ha mai ballato, almeno una sola volta, sulle note di un singolo delle Spice Girls? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Colonna portante degli anni ’90, il gruppo musicale ha scalato le classifiche in un vero e proprio batter baleno. Ed ancora adesso, nonostante siano passati anni dal loro scioglimenti, i suoi componenti continuano a decantare di un successo davvero clamoroso. Come sono cambiate, però, in tutti questi anni? Recentemente, vi abbiamo raccontato di Geri Halliwell. Adesso, invece, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sugli altri componenti?

Leggi anche –> Ha vinto il Grande Fratello nel 2007, lo ricordate? Com’è cambiata la sua vita in questi 14 anni

Oltre a Geri Halliwell e Viktoria, è praticamente impossibile dimenticare la “piccola” Emma Bunton. Ve la ricordate? Bionda, occhi azzurri, un’energia inesauribile e un talento davvero smisurato, la cantante delle Spice Girls è stata una delle colonne portanti della band musicale. Adesso, però, com’è? Ammesso che sono passati 21 anni dal loro “addio”, anche se in questi anni ci sono state diverse reunion, siete curiosi di sapere com’è diventata?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Spice Girls, ricordate la bellissima Emma Bunton? Eccola oggi: è meravigliosa!

Insieme a Melanie B, Viktoria Adams, Geri Halliwell e Melanie C, Emma Bunton è stata una delle colonne portanti degli anni ’90. Riunite nel gruppo “Spice Girls”, la band musicale è stata la voce di tantissimi singoli di successo. Ecco, ma come sono cambiate adesso? Appurato che, attualmente, Viktoria è bellissima ed è la moglie di David Beckam, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Emma?

È praticamente impossibile non ricordarla insieme alle Spice Girl, Emma Bunton. Piccoletta, ma con un’energia davvero inesauribile, la giovanissima Bunton ha incantato ed ammaliato tutti i suoi ammiratori. Ma com’è oggi? A distanza di ventuno anni dal loro “addio”, siete curiosi di sapere com’è diventata? Ebbene: ci pensiamo noi! Da quanto si apprende, Emma Bunton attualmente ha 45 anni. E, da come si può vedere dal suo canale Instagram, è davvero bellissima.

Eccola, Emma Bunton oggi. Insomma, se ricordate com’era all’epoca delle Spice Girls e comparate le due “immagini”, si vede chiaramente: non è affatto cambiata!