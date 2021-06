Era Becky in Pappa e Ciccia, la ricordate? Sono trascorsi circa 30 anni dalla prima messa in onda della serie tv: guardate com’è diventata oggi l’attrice!

La sit com statunitense andata in onda per ben dieci stagioni dall’88 fino alla fine degli anni ’90 è stata una delle più divertenti. Ha vinto numerosi Emmy Awards la serie che vede come protagonista la famiglia Conner. Tra comicità e dramma, ha regalato intrattenimento e temi importanti ai milioni di telespettatori che l’hanno seguita. Tra i protagonisti di Pappa e Ciccia c’è anche Becky Conner, interpretata dall’attrice Lecy Goranson. La primogenita della famiglia interessata a trucco, moda e bei ragazzi, è bravissima a scuola. Ma com’è diventata oggi l’attrice?

Era Becky in Pappa e Ciccia: sono trascorsi circa 30 anni, sapete com’è oggi?

Rebecca Becky Conner Healy è la primogenita della famiglia Conner, protagonista della serie tv degli anni ’80-’90 Pappa e Ciccia. Il ruolo è interpretato da Lecy Goranson, figlia dell’attrice Terria Joseph e Craig Cook, assistente di volo. Lecy ha iniziato la sua carriera da attrice proprio recitando in Pappa e Ciccia: in seguito ha interpretato il ruolo di Candace in Boys Don’t Cry.

Ma com’è diventata oggi l’attrice? Tutti la ricordano bambina! Ecco un suo selfie pubblicato sul canale Instagram personale:

Amante di gatti, cani e buon cibo, sui social l’attrice è molto attiva. Lecy, dopo i ruoli da protagonista nelle serie tv, ha recitato anche in diversi film ed in Law & Order : Speciale Victims Unit, Sex and the City, Damages e Fringe.

Sulla sua vita conosciamo ben poco. Da Wikipedia leggiamo che che è stata sposata: il matrimonio però non è durato a lungo. Poco dopo ha divorziato.