L’indiscrezione arriva da Nuovo TV: da Amici di Maria de Filippi a Striscia La Notizia, non era mai successo prima! Ecco la notizia.

Come tutti sapranno già, le due bellissime veline di Striscia La Notizia, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, hanno salutato ufficialmente il programma. Lo scorso sabato 12 giugno le due protagoniste del bancone di Striscia hanno ballato per l’ultima volta. Sono state veline per ben quattro anni, hanno partecipato a 903 puntate totali. Insomma, salutarle ed abituarsi a non vederle più in Striscia la Notizia non sarà facile. Si parla però già delle prossime veline, chi prenderà il posto di Shaila e Mikaela? Potrebbero essere due volti famosissimi, provenienti da Amici! Non era mai successo prima.

Amici di Maria De Filippi, mai successo niente del genere prima d’ora: tutti di stucco

Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta hanno ufficialmente salutato Striscia la Notizia: nella prossima stagione del programma non vedremo più le due bellissime veline. Era il 2017 quando salivano per la prima volta sul bancone del programma: dopo 4 lunghi anni sono arrivati i loro titoli di coda. Ma chi prenderà il loro posto?

A svelare i nomi in lizza è il settimanale Nuovo TV. A quanto pare, secondo quanto si legge, le prossime ad esibirsi sul celebre bancone dal prossimo settembre saranno Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti! Sono le due giovani ballerine che abbiamo conosciuto nella scuola più famosa d’Italia, Amici di Maria de Filippi!

Non era mai successo prima che due ex di Amici entrassero a far parte di Striscia La Notizia: sono infatti rimasti tutti senza parole! Talisa, 19 anni, ha partecipato al talent nella diciannovesima edizione, prima di diventare ballerina professionista, Giulia ha partecipato alla sedicesima edizione di Amici: successivamente ha partecipato a diversi programmi Mediaset in qualità di ballerina.