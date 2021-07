Al Bano e Romina, momento d’imbarazzo: si è sentito chiaramente, pubblico col fiato sospeso

Grande imbarazzo ieri sera per Al Bano e Romina, tra i protagonisti sul palco dell’evento “Una voce per Padre Pio” condotto da Mara Venier.

E’ andato in onda ieri sera, domenica 4 luglio, lo spettacolo “Una voce per Padre Pio” che dopo la lunga pausa dovuta alle restrizioni contro il Covid è finalmente tornato su Rai 1. Al timone dell’evento per la prima volta l’amatissima Mara Venier. Tra gli ospiti più attesi, lo strepitoso duo formato da Al Bano e Romina Power che, nonostante non siano più una coppia nella vita, restano una fantastica coppia artistica.

Già da qualche anno i due cantanti ricominciato ad esibirsi insieme con grande gioia dei fan. Data la loro enorme complicità, è naturale che i due diano sempre spazio a siparietti divertenti molto apprezzati dal pubblico.

E’ quanto accaduto ieri sera, ma stavolta vi assicuriamo che l’imbarazzo è stato davvero forte, leggete qui!

Al Bano e Romina, quelle parole creano forte imbarazzo: pubblico incredulo

Dopo aver ritrovato da anni ormai l’armonia e la sintonia di un tempo soprattutto sul palco, Al Bano e Romina sanno sempre far divertire gli spettatori, spesso facendo leva proprio sul loro passato di marito e moglie.

A parte domandarsi a vicenda “Come va il cuore?” e finire col parlare dei problemi di Al Bano all’apparato cardiaco, c’è stato un momento tra loro che ha lasciato tutti col fiato sospeso.

Mentre cantavano il famoso brano “Ci sarà”, quando la Power ha terminato il vero “Un modo più umano per dirsi…” Al Bano dapprima si è rifiutato scherzosamente di continuare pronunciando “Ti amo”.

Inutile dire che l’imbarazzo da parte di tutti era palpabile e in effetti non c’è da stupirsi. Gli ex coniugi anche stavolta sono stati capaci di emozionare, bravissimi entrambi!