Chiara Ferragni e Fedez vivono in un meraviglioso appartamento sito in City Life, zona milanese: avete mai visto il loro terrazzo? Dei dettagli sono sorprendenti.

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più famose e chiacchierate d’Italia. L’imprenditrice digitale ed il cantante e noto personaggio televisivo hanno creato la loro famiglia, con Leone e Vittoria, e vivono felici la loro vita, insieme. Per oggi vivono in un mega appartamento a City Life, una zona milanese: leggiamo che dovrebbe essere grande intorno ai 350 metri quadrati ed è posto su due livelli. Al primo piano c’è un grande terrazzo con la jacuzzi e tutti i comfort possibili ed immaginabili: curiosi di scoprire alcuni dettagli?

Il terrazzo di Chiara Ferragni e Fedez è un sogno: alcuni dettagli sono pazzeschi

Fedez e Chiara Ferragni vivono in un mega appartamento all’ultimo piano di un palazzo in City Life, a Milano. Spesso mostrano, attraverso le loro IG story, la loro casa: i fan ormai la conoscono, quasi, a memoria! Non tutti conoscono però i dettagli presenti sul loro terrazzo da sogno!

Al piano terra, i Ferragnez vantano una meravigliosa zona esterna arredata con gusto e…lusso! Attraverso le immagini condivise sui social, scopriamo che sul terrazzo della coppia VIP ci sono poltrone rosa con l’iconica testa della medusa di Versace ed una gigantesca scritta ‘Amore’. Divani, poltrone, pouf: il terrazzo ha anche una meravigliosa jacuzzi. Sapete quanto costano quelle poltrone Versace?

Il valore, scrive Fanpage, si aggira intorno ai 3 mila euro. Chi è che non vorrebbe abitare in quel meraviglioso appartamento con questo terrazzo?

Ultimamente la Ferragni ha fatto sapere ai suoi fan che finalmente la coppia ha trovato ‘la casa dei loro sogni’. Questa in cui vivono sembrerebbe essere in affitto: finalmente hanno comprato una casa, tutta loro. Dovrebbe essere pronta per metà 2022.