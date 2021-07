Uomini e Donne, colpo di scena shock: “Il nostro legame si è spezzato”, si sono lasciati improvvisamente, nessuno se lo aspettava.

Sono tantissime le coppie nate all’interno di Uomini e Donne. Coppie che hanno fatto sognare il pubblico durante il percorso nella trasmissione, ma anche dopo il programma. Non tutte le storie d’amore, però, hanno lieto fine. È quello che è successo ad una delle coppie più amate ed affiatate degli ultimi tempi, nata nel trono Over.

Come un fulmine a ciel sereno, l’ex dama ha pubblicato un post in cui annuncia la rottura, improvvisa ed inaspettata. I fan sono increduli, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, colpo di scena shock: i due protagonisti del Trono Over si sono lasciati improvvisamente

Una rottura che nessuno si aspettava, quella tra Stefania e Alessandro del Trono Over! I due si sono conosciuti ed innamorati a Uomini e Donne e, da quel momento, non si sono più lasciati. Sono tornati in studio anche pochi giorni prima della fine di questa stagione, ribadendo il loro amore. Qualcosa, però, è andato storto.

È stata Stefania ad annunciare la fine della storia, attraverso il suo canale Instagram. “Anche gli amori più belli e romantici possono finire, spesso per i motivi più impensabili. Purtroppo bisogna accettare il fatto che il nostro legame si sia spezzato a tal punto da non potere più tornare indietro.” Queste le parole dell’ex dama del Trono Over, che sembrano far riferimento ad una chiusura definitiva. Ecco il post condiviso ieri:

A quanto pare, il rapporto si è incrinato da quando Stefano ha iniziato a lavorare a Riccione. Sarà una rottura definitiva o i due ritroveranno la serenità?

Non ci resta che attendere ulteriori news. Al momento, a differenza di Stefania, Alessandro non ha ancora rotto il silenzio sulla questione.