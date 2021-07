Temptation Island, Valentina e Tommaso stanno ancora insieme? Spunta un indizio clamoroso sulla coppia del docu reality.

Un’edizione scoppiettante, quella di Temptataion Island attualmente in onda. Finora sono state trasmesse solo due puntate, ma è successo già di tutto! Tantissimi i colpi di scena nel villaggio in cui è ambientato il docu reality di Canale 5, soprattutto per quanto riguarda una coppia. Si, parliamo di Tommaso e Valentina, senza dubbio la coppia più chiacchierata di questa edizione. Un finale inaspettato per loro: pur essendosi presentato come super geloso, Tommaso ha tradito la sua compagna con la single Giulia.

Al termine del falò di confronto richiesto da Valentina, la coppia ha deciso di separarsi, proprio per volere di quest’ultima. Ma sarà una separazione definitiva? Com’è, oggi, la situazione tra di loro? Ecco un indizio social che non è sfuggito al pubblico.

Temptation Island, Valentina e Tommaso stanno ancora insieme dopo il programma?

È finita davvero tra Tommaso e Valentina di Temptation Island? I due hanno interrotto la loro relazione dopo pochi giorni trascorsi nel programma, in seguito ad un tradimento del giovane fidanzato. La decisione è stata confermata anche dopo la fine della trasmissione? Come sempre, non abbiamo notizie certe e bisognerà attendere la messa in onda dell’ultima puntata per sapere con esattezza cosa è accaduto.

Spulciando sui social, però, è possibile vedere che nell’account Instagram di Tommaso c’è ancora la foto di coppia con Valentina, con tanto di bacio. Un segno che tra i due non è ancora del tutto finita? L’indizio non è passato inosservato:

In attesa di scoprire gli sviluppi di questa coppia, tra qualche giorno andrà in onda una nuova puntata della trasmissione targata Maria De Filippi. Il viaggio nei sentimenti delle altre cinque coppie proseguono e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà! Appuntamento a lunedì 12 luglio, in prima serata, su Canale 5