Harry Potter è una saga iconica che ancora oggi, a distanza di anni, appassiona il pubblico. Le avventure del maghetto con gli occhiali e la cicatrice sono indimenticabili e hanno segnato generazione dopo generazione. Tra gli “antagonisti” del protagonista, tra i suoi compagni di scuola, spiccava senza dubbio il viziato e vanesio Draco Malfoy. A vestire i panni del mago Serpeverde era il talentuoso Tom Felton: sapete com’è diventato oggi? Legatissimo alla saga, l’attore non perde occasione per sorprendere i fan tramite il suo seguitissimo profilo Instagram ed è in ottimi rapporti con il resto del cast. Andiamo a vedere com’è cambiato dai tempi in cui interpretava “Draco”.

Com’è oggi Tom Felton, l’interprete di “Draco Malfoy”

L’attore ha intrapreso la sua carriera nel mondo dello spettacolo da giovanissimo. Forse non tutti lo ricorderanno, ma ha interpretato il figlio della protagonista nell’amatissimo e indimenticabile “Anna and the King” con Jodie Foster.

Dopo la celebre saga che lo ha reso famosissimo, ha continuato a lavorare sia per il cinema che per la televisione. Lo abbiamo ammirato in “Ophelia” e “Murder in the First”, ma anche in “The Flash” e “Origin”. Tom Felton è anche un talentuoso musicista e cantante ed è seguitissimo sui social, come dimostra il suo profilo Instagram che vanta oltre dieci milioni di follower. Siete curiosi di vedere com’è cambiato l’affascinante attore dai tempi di “Draco Malfoy” e di “Harry Potter”? Allora date un’occhiata qui sotto: ecco uno scatto pubblicato dallo stesso attore sui social, lo riconoscete?

Stesso sguardo profondo e stessi magnetici occhi color ghiaccio: incredibile pensare che sia passato così tanto tempo, non trovate? Tom Felton resterà sempre nel cuore dei fan di Harry Potter e il suo talento continuerà a brillare come dimostra la sua strepitosa carriera.