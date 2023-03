Facchinetti, perché sua moglie è più ricca di lui: svelato il ‘segreto’

Francesco Facchinetti parlando con i follower sui social ha svelato perché sua moglie è più ricca di lui: ecco tutta la verità.

Francesco Facchinetti, figlio del tastierista e cantante dei Pooh, Roby Facchinetti, è noto al pubblico. Infatti, in questi anni, entrando a far parte del mondo dello spettacolo, ha avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare. Ha lavorato in diversi ambiti e ancora oggi è così, tanto che si è affermato come conduttore televisivo, disc jockey, cantante e imprenditore.

Inoltre, è anche un importante agente dei personaggi famosi. Visto che dal debutto non è mai stato con le mani in tasca e ha sempre lavorato, è palese immaginare che abbia ampliato non solo la sua carriera ma anche le sue ricchezze. Francesco infatti ha sempre detto di vivere una vita agiata e di avere un’ottima condizione economica. In queste ore, parlando con i suoi migliaia di follower sui social, ha risposto ad alcune questioni legate proprio al suo patrimonio.

Il conduttore ha aperto il box delle domande e un utente, con tutta sincerità e una grande curiosità, gli ha fatto una domanda particolare e personale: “Sei più ricco tu o la Wilma?”. La sua risposta non si è fatta attendere e come ha sempre fatto, è stato abbastanza esaustivo, svelando perché sua moglie è più ricca di lui.

Francesco Facchinetti, perché sua moglie Wilma è più ricca: ecco tutta la verità

Seguito sui social da un milione di follower, Francesco Facchinetti interagisce con loro pubblicando storie e tanti scatti, ma anche video in cui spesso pone al centro un tema importante. In queste ultime ore, parlando con i fan, ha risposto ad alcune domande. Un utente gli ha chiesto: “Sei più ricco tu o la Wilma?“, e lui ha fatto sapere che la sua amata ha una ricchezza maggiore, rivelando anche il motivo.

A quanto pare, come ha svelato Facchinetti, Wilma Helena Faissol, questo il nome completo di sua moglie, ha molti più soldi dato che suo padre possiede un’isola ed è un importante odontoiatra: “Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un’isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo“. Ha anche rivelato che suo suocero ha creato diverse cose e una di queste è stata venduta al governo americano. Non è entrato però nei dettagli della questione.

Inoltre, ha aggiunto che nonostante Wilma sia più ricca, non spende molto. Dice che essendo per metà libanese viene trattata come una principessa: “In Libano c’è questa usanza… quindi le donne non devono spendere i propri soldi”. Ecco svelato il ‘segreto’: a quanto pare, tra Francesco e sua moglie, quest’ultima ha un patrimonio più grande. Si deve poi considerare il fatto che la donna non li usa con frequenza e il motivo è legato alle sue origini.