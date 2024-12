William e Kate partono per una vacanza romantica: dove andranno, luogo da sogno

William e Kate hanno deciso di partire per una vanza romantica dopo un anno a dir poco difficile. Ecco dove andranno.

Senza dubbio quello che sta per finire è stato l’anno più difficile per la coppia William e Kate. I due hanno dovuto affrontare la drammatica notizia del cancro di lei, per loro sono stati mesi da incubo in cui sono stati costretti giostrarsi tra gli impegni di rappresentanza e la cura dei figli. Una situazione a dir poco spinosa dalla quale sono riusciti a uscire anche grazie all’aiuto indispensabile dei genitori di lei, che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio.

Non per niente il piccolo Louis, durante la festa di Natale dello scorso 8 novembre, ha scritto un bigliettino dolcissimo di ringraziamento ai nonni materni per aver “giocato insieme a lui”. Ora che le acqua pare si stiano calmando, William e Kate sembrano aver preso una decisione importante: partire per un viaggio rilassante, solo loro due. Ecco dove andranno.

Kate e William pronti a partire per un viaggio di coppia da mille e una notte

Stando a quanto riportato dal Mirror britannico, “il principe William sta pianificando una fuga romantica alle isole Scilly per sé e la moglie, la principessa Kate, mentre la coppia cerca di sfruttare al meglio il Natale”.

Le isole Scilly si trovano al Sud dell’Inghilterra e vantano panorami mozzafiato. Una fonte ha rivelato alla rivista Bella che William “vuole creare dei ricordi con Kate, quindi sta pianificando una fuga romantica alle Isole Scilly, uno dei loro posti preferiti per rifugiarsi per un po’ di tranquillità insieme”.

Di certo è quel che ci vuole per i due, che hanno dimostrato una solidità e un affiatamento davvero unico del loro genere durante i difficili mesi appena trascorsi. E lo hanno fatto capire molto bene nel video apparso qualche mese fa sul canale Instagram ufficiale della coppia, in cui è stato pubblicato un video che li riprendeva insieme ai tre figli durante una breve escursione in campagna a fine estate.

Nel video i due sono sembrati davvero unitissimi e si sono fatti immortalare in atteggiamenti che di solito non vediamo mai in pubblico. Si sono abbracciati, tenuti per mano, scambiato sorrisi d’amore, tutte cose che non hanno potuto non colpire i fan nel profondo. E ora la coppia si preparara a omaggiare questo grande amore con un viaggetto senz’altro meritato. Chissà se pubblicheranno anche qualche foto…