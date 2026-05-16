Pane a fette, la classifica di Altroconsumo sorprende: ecco i prodotti migliori da comprare al supermercato

Altroconsumo ha analizzato oltre 180 confezioni di pane a fette: ecco i migliori prodotti e i consigli per scegliere bene.

Il pane a fette è ormai uno degli alimenti più presenti nelle case degli italiani. Pratico, versatile e pronto all’uso, viene utilizzato per la colazione, per preparare toast e panini oppure come alternativa al pane fresco durante i pasti. Proprio per la sua enorme diffusione, Altroconsumo ha deciso di analizzare oltre 180 confezioni disponibili nei supermercati italiani, stilando una classifica dei prodotti considerati migliori dal punto di vista nutrizionale e qualitativo.

Dall’analisi emerge un dato chiaro: non tutti i pani a fette sono uguali. Differenze importanti riguardano ingredienti, quantità di sale, calorie, fibre e tipologia di farine utilizzate.

Pane a fette: cosa cambia davvero da un prodotto all’altro

Quando si parla di pane a fette si tende spesso a immaginare un unico prodotto standard. In realtà, la categoria comprende moltissime varianti differenti. Si va dal classico pane bianco in cassetta a quello integrale, passando per il pane di segale, ai cereali, proteico o senza glutine.

Anche la composizione nutrizionale cambia sensibilmente. Alcuni prodotti sono preparati con farine raffinate come la 00, altri invece utilizzano farine integrali o mix di cereali più ricchi di fibre. Esistono poi versioni arricchite con semi di lino, girasole o ingredienti proteici pensati per chi segue specifici regimi alimentari.

Secondo Altroconsumo, uno degli aspetti più importanti da controllare riguarda il contenuto di sale. Molti pani confezionati ne contengono quantità elevate e questo può incidere sull’apporto giornaliero raccomandato. L’Organizzazione mondiale della sanità suggerisce infatti di non superare i 5 grammi di sale al giorno.

Attenzione anche alle calorie: una porzione da circa 50 grammi di pane bianco apporta mediamente 130 kcal, mentre quello integrale tende ad averne leggermente meno. A fare la differenza, però, è soprattutto la quantità di fibre, generalmente più elevata nei prodotti integrali.

Come scegliere il pane migliore al supermercato

Per orientarsi tra gli scaffali non basta guardare il prezzo o il marchio. Gli esperti consigliano di leggere con attenzione la tabella nutrizionale, verificando grassi, sale, calorie e ingredienti utilizzati.

In linea generale, il pane preparato con farine integrali viene considerato preferibile grazie al maggiore apporto di fibre e sostanze nutritive. Anche il pane di segale si distingue spesso per un contenuto calorico mediamente più basso rispetto ad altre varianti.

Un altro elemento importante è la presenza di oli vegetali. Nei prodotti migliori vengono utilizzati soprattutto olio di oliva o di girasole, mentre l’olio di palma – più ricco di grassi saturi – compare sempre più raramente.

Non bisogna poi allarmarsi se tra gli ingredienti compare l’alcol etilico: il suo utilizzo è consentito dalla legge e serve principalmente come conservante per contrastare la formazione di muffe.

La classifica Altroconsumo: i migliori pani a fette del 2026

Dopo aver preso in esame oltre 180 prodotti, Altroconsumo ha individuato i pani a fette che hanno ottenuto i punteggi più alti.

Al primo posto si è classificato il pane di segale integrale Pema, che ha ricevuto una valutazione complessiva di “molto buono” con un punteggio di 87.

Subito dietro, con 86 punti, troviamo il pane proteico con semi di lino e girasole Coop, anch’esso valutato molto positivamente dagli esperti.

A seguire, con un punteggio di 85 e giudizio “molto buono”, si posizionano:

Pane morbido proteico Esselunga

Pane proteico Optisana (Lidl)

Pane di segale integrale Nattura 20 Protein Sport

Completano la top 10:

Pane biologico proteico con lievito madre Yukbio Power Grain (84)

(84) Pane morbido ai 3 farri Esselunga Equilibrio (83)

(83) Pane proteico Mestemacher (83)

(83) Pane proteico Pema (83)

(83) Pane di segale integrale con semi di girasole Pema (82)

La classifica evidenzia una tendenza sempre più chiara: i prodotti integrali, proteici e ricchi di semi risultano spesso favoriti grazie a un migliore equilibrio nutrizionale e a un contenuto più elevato di fibre.