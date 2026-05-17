La forza di una donna cambia tutto: Mediaset rivoluziona il pomeriggio di Canale 5

Dal 18 maggio stop al daytime per La forza di una donna: Mediaset cambia strategia e punta tutto su Racconto di una notte.

I telespettatori di Canale 5 dovranno prepararsi a un importante cambio di programmazione. Mediaset ha infatti deciso di rivoluzionare il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia e, a partire da lunedì 18 maggio, La forza di una donna non sarà più trasmessa nel daytime.

Una scelta che ha già scatenato reazioni tra gli appassionati della popolare serie turca, diventata negli ultimi mesi uno dei titoli più seguiti dal pubblico italiano. Al suo posto arriverà Racconto di una notte, fiction turca già proposta nella fascia della domenica sera e pronta ora a conquistare il pomeriggio di Canale 5.

Stop al daytime per La forza di una donna

Fin dal suo debutto nel 2025, La forza di una donna è riuscita a costruire un legame fortissimo con il pubblico. Le vicende della protagonista Bahar hanno emozionato milioni di telespettatori, permettendo alla dizi turca di ottenere ascolti molto positivi e di diventare uno dei prodotti di punta della programmazione Mediaset.

Ora però la soap si avvia verso la conclusione definitiva e, proprio in vista del gran finale, i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di modificare la collocazione della serie. Da lunedì 18 maggio, infatti, gli episodi non saranno più trasmessi nel tradizionale appuntamento pomeridiano.

Una decisione che ha inevitabilmente spiazzato i fan, molti dei quali si stanno chiedendo quale sarà il futuro della serie nelle prossime settimane.

Arriva Racconto di una notte: nuova sfida per Canale 5

A prendere il posto lasciato libero da La forza di una donna sarà Racconto di una notte. La fiction turca, fino a oggi proposta esclusivamente la domenica in prima serata, cambia quindi fascia oraria e approda ufficialmente nel daytime.

L’obiettivo di Mediaset sembra essere piuttosto chiaro: dare maggiore visibilità alla nuova dizi e trasformarla in un traino strategico per il pomeriggio festivo della rete, soprattutto in vista di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin.

Con la nuova collocazione, Racconto di una notte avrà così la possibilità di accelerare il ritmo narrativo e conquistare rapidamente il pubblico affezionato alle produzioni turche.

Quando torna in onda La forza di una donna?

La sospensione dal daytime non significa però un addio anticipato. Anzi, Mediaset avrebbe deciso di riservare alla serie un finale speciale.

Gli ultimi episodi di La forza di una donna saranno infatti trasmessi in prima serata su Canale 5, regalando alla soap una conclusione evento. Il gran finale andrà in onda venerdì 22 maggio a partire dalle 21:55, con una serata interamente dedicata alle ultime emozionanti vicende di Bahar.

Una scelta che conferma il grande successo ottenuto dalla serie e che punta a trasformare l’epilogo della soap in uno degli appuntamenti televisivi più attesi delle prossime settimane.