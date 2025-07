Ballando con le stelle 2025, colpo di Milly Carlucci: chi arriva

In fatto di cast, Milly Carlucci è praticamente imbattibile, ogni anno riesce a portare a Ballando Con le Stelle dei nomi davvero illustri e le cose non cambieranno adesso.

La televisione italiana si appresta a vivere un altro momento di grande attenzione mediatica con l’annuncio di un cast stellare per la prossima edizione di Ballando Con le Stelle. Milly Carlucci, regina indiscussa del sabato sera televisivo, sembra essere in trattativa con volti noti del panorama italiano come Barbara d’Urso, Rosa Chemical e Martina Colombari.

Tuttavia, non è tutto qui: tra le fila dei concorrenti potrebbe aggiungersi un nome che ha attraversato sfere diverse della vita pubblica, da quella politica a quella dello spettacolo, un personaggio che ha conosciuto il successo, la caduta e la rinascita, offrendo una storia ricca e complessa, proprio come ama fare la Carlucci.

Un cast stellare, Milly Carlucci sorprende ancora

La sorpresa più clamorosa, come rivelato da Gabriele Parpiglia, riguarda l’ingresso di Piero Marrazzo tra i concorrenti di Ballando Con le Stelle 2025. Marrazzo, giornalista, conduttore e politico, è noto al grande pubblico non solo per la sua carriera ma anche per essere stato al centro di uno scandalo mediatico che ha scosso profondamente la sua vita sia professionale che privata. La decisione di includerlo nel cast rappresenta una mossa audace e lungimirante da parte di Milly Carlucci, che conferma la sua capacità di rendere ogni edizione del suo programma un evento televisivo memorabile. La presenza di Marrazzo promette di aggiungere un ulteriore livello di interesse e complessità allo show, attirando l’attenzione di un pubblico ancora più ampio.

Piero Marrazzo, nel corso di un’intervista rilasciata a Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, ha parlato apertamente della tempesta mediatica che lo ha travolto sedici anni fa, quando, in qualità di presidente della regione Lazio, fu ricattato da alcuni carabinieri in possesso di un video che lo ritraeva in compagnia di una escort transessuale. Questo episodio ha avuto un impatto significativo sulla sua vita, ma Marrazzo ha scelto di affrontarlo con determinazione e apertura, discutendo le implicazioni personali e sociali dello scandalo. La sua capacità di rialzarsi e di parlare delle difficoltà incontrate, nonché la sua riflessione sulle responsabilità pubbliche e private, offrono una prospettiva unica e profondamente umana che potrebbe arricchire notevolmente il programma. La sua partecipazione a Ballando Con le Stelle non sarà solo un ritorno sotto i riflettori, ma anche un’occasione per riflettere su temi importanti come il pregiudizio, la resilienza e il cambiamento sociale, temi che toccano da vicino molte vite e che trovano spazio nel dialogo aperto e inclusivo promosso da Milly Carlucci nel suo show.