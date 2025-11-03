Raimondo Todaro smaschera Ballando con le stelle: tuttala verità dietro i commenti della giuria

Il sabato sera di Rai 1 si accende con nuove polemiche attorno a Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che non smette di far parlare.

L’edizione in corso conferma l’immagine del programma come arena scintillante e controversa, dove la gara di danza si intreccia con dinamiche narrative capaci di incendiare i social e dividere il pubblico. Il mix di concorrenti dalle personalità forti, coreografie ambiziose e una giuria celebre per i giudizi senza filtro ha alzato il volume del dibattito settimana dopo settimana.

Se da un lato la macchina televisiva funziona come orologeria, portando in prima serata l’energia del live e la tensione della competizione, dall’altro lo spettacolo vive di percezioni, simpatie, dissapori e letture che vanno oltre il puro tecnicismo. In questo scenario, la produzione sembra puntare sull’inaspettato, su scelte musicali spiazzanti e su coppie artistiche dal grande potenziale mediatico, mentre gli spettatori si interrogano su quanto conti davvero il passo a due e quanto, invece, pesino carisma, storia personale e capacità di catalizzare l’attenzione. L’unica certezza è che la pista di Ballando è diventata, ancora una volta, un palcoscenico dove si giudica anche il racconto.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca al centro del vortice mediatico

Al centro del vortice mediatico c’è senza dubbio Barbara D’Urso, in coppia con il campione Pasquale La Rocca. Nella puntata di La Volta Buona è andata in onda una clip di backstage che mostrava la conduttrice e il suo partner in atteggiamenti molto complici, un breve frammento capace di accendere il chiacchiericcio e alimentare curiosità sul loro rapporto fuori dalla pista. L’intesa scenica della coppia, indiscutibile sul piano del feeling, è diventata così un’arma a doppio taglio: da una parte crea storytelling, dall’altra espone D’Urso a una lente di ingrandimento implacabile.

Non è un caso che molti telespettatori abbiano rilevato come la giuria sembri riservarle un trattamento particolarmente severo, con accuse ricorrenti di non lasciarsi andare e di non aderire pienamente allo spirito del gioco. In un contesto dove la performance vive di abbandono, ritmo e teatralità, il confine tra protezione dell’immagine e coraggio artistico può farsi sottilissimo. Eppure, nelle prove in sala e nelle dirette, non sono mancati passi avanti tecnici e momenti di presenza scenica più solida, segno che il percorso è in evoluzione e che il rapporto con La Rocca potrebbe tradursi, col tempo, in una crescita tangibile anche sul fronte delle pure capacità di ballo.

A gettare benzina sul fuoco è arrivato il commento pubblico di Raimondo Todaro, che all’interno del programma La volta buona, ha accusato la giuria di valutare “a simpatia” più che sui meriti tecnici. Richiamando le parole di Guillermo Mariotto, Todaro ha citato il caso di Giovanni Pernice, “odiato” l’anno scorso e rivalutato perché in coppia con Francesca Fialdini, mentre La Rocca sarebbe diventato “un pippone” per la presenza di D’Urso al suo fianco. Al netto, il punto sollevato tocca il cuore del format: l’equilibrio tra voto tecnico e voto popolare, strutturato nel 50 e 50, e la trasparenza dei criteri di giudizio.

La storia del programma dimostra che il televoto può ribaltare gli esiti e che la narrativa incide sul risultato quanto un pivot impeccabile. Ma se la percezione di parzialità cresce, a rimetterci è la credibilità dello show e, con essa, la serenità dei concorrenti che affrontano prove complesse sotto i riflettori. La sfida per Milly Carlucci e per la squadra di Ballando con le Stelle è ricucire la distanza: valorizzare il percorso, spiegare i parametri, accettare il dissenso e trasformarlo in benzina creativa. In attesa della prossima puntata, una cosa è certa: il sabato di Rai 1 ha trovato nell’ultima edizione di Ballando un generatore inesauribile di discussioni, passi a due e colpi di scena.