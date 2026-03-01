Prurito, scoperto il meccanismo che ci dice quando smettere di grattarci

Uno studio belga identifica nel canale ionico TRPV4 il meccanismo che regola il prurito e il segnale che ci fa smettere di grattarci.

È un gesto automatico, quasi banale. Arriva il prurito, ci si gratta, e dopo qualche secondo il corpo sembra dire: basta così. In altri casi, però, succede l’opposto: più ci si gratta, più aumenta il bisogno di continuare. Una spirale che chi soffre di psoriasi, dermatite atopica o eczema conosce fin troppo bene. Fino a oggi non era chiaro quale fosse il meccanismo biologico capace di accendere e, soprattutto, spegnere questo impulso. Ora una ricerca condotta in Belgio aggiunge un tassello importante.

Il lavoro, guidato da Roberta Gualdani e dal team dell’Università di Lovanio, ha individuato nel canale ionico TRPV4 un regolatore chiave della sensazione di prurito. Non una scoperta folkloristica, ma un passaggio molecolare preciso, che riguarda il dialogo continuo tra pelle e sistema nervoso.

Cos’è il TRPV4 (e cosa c’entra col prurito)

Il TRPV4 è una proteina inserita nella membrana cellulare che funziona come un “ponte molecolare”: regola il passaggio di ioni tra l’interno e l’esterno della cellula in risposta a stimoli chimici o fisici. È coinvolto nella cosiddetta meccanosensazione, cioè nella capacità delle cellule di percepire pressione, variazioni di temperatura e stress dei tessuti. Non solo. È presente anche nei neuroni sensoriali, dove partecipa alla trasmissione delle informazioni tattili.

Il suo coinvolgimento nel prurito era stato ipotizzato da tempo, ma i risultati degli studi precedenti erano rimasti ambigui. Il motivo è semplice: intervenire su un canale così diffuso nell’organismo rischia di confondere le carte. Per chiarire il punto, il gruppo di ricerca ha sviluppato un modello sperimentale su topi geneticamente modificati, eliminando il TRPV4 in modo selettivo solo nei neuroni sensoriali, senza toccare gli altri tessuti.

Attraverso strumenti genetici, imaging del calcio e analisi comportamentali, i ricercatori hanno localizzato l’espressione del TRPV4 nei meccanorecettori Aβ a bassa soglia – legati al tatto – e in specifici sottogruppi neuronali connessi alle vie del dolore e del prurito. Il risultato è chiaro: il TRPV4 svolge una doppia funzione. Nelle cellule della pelle contribuisce ad attivare la sensazione di prurito; nei neuroni meccanosensoriali, invece, interviene per modularla.

Quando nei modelli animali è stata indotta una condizione simile al prurito cronico, l’assenza del TRPV4 nei neuroni ha prodotto un effetto molto particolare: i topi si grattavano meno frequentemente, ma ogni episodio durava più a lungo. In sostanza, veniva meno il segnale che normalmente interrompe il comportamento. Non spariva l’impulso iniziale, ma la “voce” che dice al corpo quando fermarsi.

Perché questa scoperta può cambiare le terapie

Il prurito cronico è una condizione diffusa e spesso difficile da trattare. Chi ne soffre sa quanto possa essere invalidante, non solo a livello fisico ma anche psicologico. Lo studio belga suggerisce che bloccare indiscriminatamente il TRPV4 potrebbe non essere la strada giusta. Come ha spiegato Gualdani all’Adnkronos, “bloccare in modo generalizzato il TRPV4 potrebbe non essere la soluzione”. E ancora: “le terapie future potrebbero dover essere molto più mirate, forse agendo solo sulla pelle, senza interferire con i meccanismi neuronali che ci dicono quando smettere di grattarci”.

Tradotto: il problema non è solo spegnere il prurito, ma preservare il delicato equilibrio tra attivazione e regolazione. Interrompere il segnale sbagliato potrebbe peggiorare la situazione, prolungando gli episodi anziché ridurli.

È un cambio di prospettiva. Per anni il prurito è stato considerato un sintomo secondario, quasi minore. Questa ricerca lo riporta al centro, mostrando che dietro un gesto apparentemente semplice – grattarsi – si nasconde un circuito biologico sofisticato. Comprenderlo meglio non significa solo spiegare perché a volte non riusciamo a fermarci. Significa, soprattutto, aprire la porta a terapie più intelligenti per chi convive ogni giorno con un prurito che non concede tregua.