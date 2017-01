Che Dio ci aiuti 4, anticipazioni terza puntata: Azzurra ed Emma alle prese con un clamoroso imprevisto

Il convento di Che Dio ci aiuti 4 ha riaperto i battenti. Nonostante l’addio di Guido Corsi, interpretato da Lino Guanciale, che dopo il matrimonio con Azzurra è partito per Londra con il piccolo Davide, la fiction di Raiuno continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Il personaggio più amato resta sicuramente Azzurra che, rimasta a Fabriano per concludere il suo tirocinio prima di poter raggiungere Guido e Davide a Londra, ha ritrovato sua figlia, avuta quando aveva solo quindici anni.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

Cosa succederà nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 4? Nel primo episodio, intitolato “Un’altra me” vedremo Suor Angela alle prese con una nuova ospite del convento. Monica e Nico, nel frattempo, dopo gli scontri iniziali, hanno trovato un punto d’incontro e sembrano essere diventati buoni amici. Azzurra, invece, uscirà con Emma per fare shopping. Quella che si presenta come un’occasione per legare si trasforma in una catostrofe. Le due, infatti, sono costrette ad affrontare un clamoroso imprevisto.

Nel secondo episodio intitolato “Tutta colpa dell’istinto”, invece, vedremo Suor Angela cercare di aiutare il padre di un bambino ammalato di leucemia in attesa del trapianto di midollo. Monica, nel frattempo, sarà in preda ad uno stato di agitazione: è stata invitata al matrimonio di un suo ex fidanzato e non sa come comportarsi. Parteciperà portando con sè Nico?