Michelle Hunziker, la toccante confessione: “Mi ferisce nel profondo e mi fa perdere il controllo”

Michelle Hunziker è sempre più seguita sui social. La showgirl svizzera continua a condividere con i followers i suoi momenti di vita quotidiana. Oltre a pubblicare foto con il marito Tomaso Trussardi e con le figlie, Aurora, Sole e Celeste, Michelle Hunziker si lascia andare spesso a profonde riflessioni.

In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Michelle Hunziker si è lasciata andare ad una profonda riflessione che ha toccato profondamente i fans.

«Due sono le cose che mi danno noia», ha esordito Michelle Hunziker. «A me non piace perdere il controllo – ha rivelato -. Da quando sono piccola, faccio domande allo sfinimento alla gente per capire, per sapere, per avere tutto il quadro chiaro. I medici che hanno avuto a che fare con me, si mettono le mani nei capelli quando vedono il mio numero comparire sul cellulare! Chiedo tutto, mi fa sentire al sicuro. Mia figlia Aurora dice sempre che non ha mai visto sua madre sbronza in vita sua e mai mi vedrà, perché anche in quel caso perderei il controllo e inorridisco solo all’idea! Lei confida nella mia festa dei 40 anni per farmi “smollare” ma sarà una battaglia persa! Chi mi ama deve sentirsi protetto da me».

A queste parole, ha aggiunto: «La seconda cosa che mi manda su tutte le furie è la menzogna. Anche la più piccola. Non la capisco, mi ferisce nel profondo e mi fa perdere la fiducia. Io mi fido fino a prova contraria, se mi deludi mi spezzi il cuore! Comunque sono un po’ di anni che nessuno mi delude più e sono fortunata ad avere persone meravigliose accanto sia nel lavoro che nella vita privata!».