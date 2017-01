Sonia Lorenzini ha già scelto: beccata a Roma tra le braccia di un ragazzo!

Il trono di Sonia Lorenzini sta per crollare. La tronista di Uomini e Donne, dopo essere stata accusata da Mario Serpa di essere d’accordo con Federico, il corteggiatore di cui sarebbe innamorata da tempo, potrebbe abbandonare il programma di Maria De Filippi già nella prossima registrazione.

SONIA LORENZINI AVVISTATA IN ESTERNA PROPRIO CON FEDERICO

Le parole di Maio Serpa su Sonia Lorenzini trovano conferma non solo nei like scovati dal Vicolo delle News che dimostrerebbero la conoscenza tra Sonia e Federico ma anche nell’esterna fatta dai due. Nonostante le polemiche, infatti, la Lorenzini sta andando avanti per la sua strada e, come ha svelato il Vicolo delle News, la tronista è stata beccata a Roma proprio con Federico durante un’esterna. Tra i due ci sono stati abbracci, sguardi d’intesa e carezze che confermerebbero un feeling particolare.

Federico, dunque, potrebbe davvero essere la scelta di Sonia Lorenzini. La tronista, però, ha giò ribadito di averlo conosciuto in discoteca, di aver parlato con lui ma di non avere il suo numero di telefono. Durante le vacanze di Natale, però, la tronista è stata beccata proprio a Verona, città di Federico. Sarà solo un caso? Lo scopriremo presto.