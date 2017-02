Temptation Island, cicogna in arrivo per la coppia più amata

Cicogna in arrivo per l’amatissima coppia di Temptation Island. Dopo aver coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio, Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis hanno iniziato il nuovo anno con una dolce novità.

TEMPTATION ISLAND, FIGLIO IN ARRIVO PER EMANUELE D’AVANZO E ALESSANDRA DE ANGELIS

Ad annunciare per prima la dolce attesa è stata Alessandra De Angelis parlando dell’arrivo di un “fagiolino” sui social. A confermare tutto, però, è stato Emanuele D’Avanzo che, su Instagram, ha pubblicato la foto della prima ecografia.

“Ci sono emozioni che non si possono spiegare, quando ho visto quel cuoricino pulsare ho capito cosa vuol dire essere padre. -ha scritto Emanuele su Instagram- Precisamente da quel momento mi è cambiata la vita, non vedo l’ora di poterlo/a abbracciare e coccolare, proteggerlo/a da tutto e da tutti. Papà e mamma ti stanno aspettando, ti amiamo già alla follia. Ci vediamo presto amore di papà. P.s. Avremmo preferito aspettare, perché i primi mesi sono molto delicati, ma è stato inevitabile per noi dato il vostro affetto, rendervi partecipi di quest’immensa gioia”.

Alessandra, poi, ha voluto fare una dedica speciale al marito: “Una delle mie foto preferite, colorata disordinata ma semplice, come il nostro unico amore… Buon mesiversario amore mio!”.