Valentino Rossi vuole un figlio (ma gli manca la “materia prima”)

Da quando Valentino Rossi e la sua Linda si sono lasciati , il campione di Moto GP non è più riuscito a trovare l’amore: “È che ti fidanzi, cerchi di capire se va bene… Mi metto di impegno ma non è che i risultati siano eccezionali – ha dichiarato Vale al Corriere – Succede che una relazione va avanti molto anche perché smettere diventa difficile, tra amore, affetto e abitudini. Mi sa che dopo un po’ di mesi la tensione sia destinata a calare. Adesso veda di mettere giù questo concetto in maniera corretta perché, detta così, sembra una cosa da maschilista e io maschilista proprio no. Ma, insomma, i miei genitori mi hanno cresciuto in una autentica libertà. Così, entrare in questa libertà è complicato per una donna. E quando accade, diventa complicato per me accettarlo“. Un gran peccato che le cose in amore non vadano bene per Valentino, soprattutto considerando che il motociclista si sente pronto per mettere al mondo un mini-Valentino: “Il mio sogno? Un figlio. Mi piacerebbe fare un bambino e mi pare sia il momento giusto“.