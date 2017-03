Paolo Ruffini spiega: “Ecco perché sto con Diana Del Bufalo”

Diana Del Bufalo è la rivelazione della fiction italiana insieme a Pilar Fogliati. Se quest’ultima ha conquistato gli italiani con Un passo dal cielo 4 in cui recita insieme a Daniele Liotti al punto che Maria De Filippi ha deciso di cavalcare l’onda scegliendo l’attore come quarto giudice di Amici, Diana Del Bufalo ha fatto innamorare gli italiani interpretando Monica in Che Dio ci aiuti 4. Oltre al successo professionale, Diana si gode anche l’amore con il collega Paolo Ruffini.

PAOLO RUFFINI E L’AMORE CON DIANA DEL BUFALO

Paolo Ruffini ha parlato dell’amore che lo lega a Diana Del Bufalo, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Intimità a cui ha confessato che la risata fa parte di un sano rapporto di coppia. «La risata sicuramente è una risorsa in più, grandissima. Se tu fai ridere una persona, il messaggio che le trasmetti subito dopo diventa più importante, perché il suo cervello in qualche modo è più “ossigenato”. Succede anche al cinema, o a teatro: se io ti faccio ridere e poi ti do un bacio, ti innamori “meglio”. Lo squilibrio tra queste due emozioni, proprio a livello chimico, crea un’apoteosi di meraviglia…».

«Secondo me, va presa sul serio la felicità dell’altro. E poi sì, te ne devi accorgere di essere felice, devi prenderla al volo, la felicità. Ci vuole una leggerezza estrema nell’amare. Ma l’allegria, ripeto, è fondamentale, rende tutto più bello. E poi io sono per la qualità dell’amore…», ha aggiunto l’attore.

Infine, Paolo Ruffini si considera un uomo fortunato in amore: «Direi di sì. Con la mia ex moglie ho un rapporto magnifico, lavoriamo insieme e siamo amici. Pensi che però, a volte, devo giustificare il nostro stato di grazia, perché alla gente sembra quasi impossibile. Invece è così. Non solo: Claudia e Diana sono amiche! Penso che alcune volte l’amore finisce e cambia vestito, diventa altro: continui a volere bene a quella persona, anche se non ci stai più insieme, e penso che ciò sia molto bello. Con Diana, la mia attuale compagna, comunque sto bene, ci divertiamo, c’è complicità e allegria. E, naturalmente, c’è amore».