Raz Degan, la splendida dichiarazione d’amore a Paola Barale

Raz Degan e Paola Barale hanno trascorso una bellissima notte d’amore sull’Isola dei Famosi 2017. La bionda showgirl ha raggiunto l’ex compagno in Honduras accettando la proposta della produzione di restare a dormire con lui. La presenza di Paola Barale ha fatto tornare il sorriso a Raz Degan che, di fronte a quella che è stata la sua compagna di vita per 14 anni si è letteralmente sciolto.

RAZ DEGAN, LE PAROLE D’AMORE PER PAOLA BARALE

Con Paola Barale, Raz Degan ha tirato fuori la parte più dolce e premurosa del suo carattere. “Trovare Paola con me è un miracolo, è un regalo caduto dal cielo. È proprio una stella cadente, è incredibile”, ha dichiarato l’israeliano.

Raz, poi, ha rivolto tantissime attenzioni alla Barale: “Amore sistemo tutto veloce e poi sono tutto tuo. Metti le scarpe amore, è pieno di coralli. Metti qualcosa, fai attenzione. Passiamo la notte davanti al fuoco, che bello. Che regalo bionda. Adesso ti faccio un castello”.

“Con Paola abbiamo girato il mondo. Per 14 anni, siamo stati insieme e abbiamo fatto dei viaggi memorabili. Eravamo in tutti i continenti. Sono contento di stare con lei come ai vecchi tempi. Dopo di lei non ho avuto un’altra donna, un’altra compagna. Il rispetto è rimasto e anche l’amore. Ne sono sicuro. Averla qua con me è un sogno, soprattutto dopo il mese che ho passato da solo”, ha aggiunto in confessionale.

“Con lui, in questa situazione, mi sento completamente sicura, protetta e anche coccolata. È stato, è e sarà sempre il grande amore della mia vita, ma un amore che è andato oltre, che si è trasformato, un amore vero”, ha aggiunto Paola Barale in confessionale.