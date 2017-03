David di Donatello 2017: i vincitori

È andata in onda ieri sera su Sky Uno la 61esima edizione dei David di Donatello. Scopriamo insieme tutti i vincitori (nel video in fondo all’articolo tutte le candidature).

MIGLIOR FILM:

La pazza gioia regia di Paolo Virzì

MIGLIOR REGIA:

Paolo Virzì per La pazza gioia

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE:

Nicola Guaglianone, Barbara Petronio, Edoardo De Angelis per Indivisibili

MIGLIOR SCENEGGIATURA ADATTATA:

Gianfranco Cabiddu, Ugo Chiti, Salvatore De Mola per La stoffa dei sogni

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA:

Stefano Accorsi per Veloce come il vento

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA:

Valeria Bruni Tedeschi per La pazza gioia

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA:

Valerio Mastandrea per Fiore

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA:

Antonia Truppo per Indivisibili

MIGLIOR PRODUTTORE:

Attilio De Razza, Pierpaolo Verga per Indivisibili

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA:

Michele D’Attanasio per Veloce come il vento

MIGLIORE MUSICISTA:

Enzo Avitabile per Indivisibili

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE:

Dal film Indivisibili “Abbi pietà di noi”

MIGLIORE SCENOGRAFO:

Tonino Zero per La pazza gioia

MIGLIOR COSTUMISTA:

Massimo Cantini Parrini per Indivisibili

MIGLIOR TRUCCATORE:

Luca Mazzoccoli per Veloce come il vento

MIGLIOR ACCONCIATORE:

Daniela Tartari per La pazza gioia

MIGLIOR MONTATORE:

Gianni Vezzosi per Veloce come il vento

MIGLIOR SUONO:

Presa diretta: Angelo Bonanni – Microfonista: Diego De Santis – Montaggio e Creazione suoni: Mirko PERRI – Mix: Michele Mazzucco per Veloce come il vento

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE:

Marco Danieli per La ragazza del mondo

MIGLIOR DOCUMENTARIO:

Crazy for football di Volfango De Biasi

MIGLIORI EFFETTI DIGITALI:

Artea Film & Rain Rebel Alliance International Network per Veloce come il vento

MIGLIOR FILM DELL’UNIONE EUROPEA:

Io, Daniel Blake di Ken Loach

MIGLIOR FILM STRANIERO:

Animali notturni di Tom Ford

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO:

A casa mia di Mario Piredda

DAVID GIOVANI (votato da oltre seimila studenti di scuole superiori):

Pierfrancesco Diliberto per In guerra per amore