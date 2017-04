Samantha De Grenet: “Ecco cosa farò se vincerà Raz Degan”

Samantha De Grenet svela alcuni retroscena dell‘Isola dei Famosi 2017. Eliminata dal pubblico ad un passo dalla finalissima, la showgirl ha rilasciato un’intervista a Verissimo. Bellissima e in splendida forma, Samantha De Grenet, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha anche svelato cosa farà qualora dovesse vincere davvero Raz Degan.

SAMANTHA DE GRENET, LE RIVELAZIONI SUI NAUFRAGHI

Tornata in Italia, Samatha De Grenet a causa degli impegni dovuti alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2017, ha confessato di non essere ancora riuscita a raggiungere il marito a Roma: “Non ho ancora fatto l’amore con mio marito perché lui è a Roma e io a Milano, ma tra poco rientro”.

Sul rientro: “Il rientro è stato faticoso, perché negli ultimi tempi sull’isola ho avuto delle coliche renali. Sono ancora a dieta e sto mangiando riso!”.

Sulla probabile vittoria di Raz Degan: “Raz è un ottimo giocatore. E’ stato sincero fino ad un certo punto, poi ha capito il meccanismo del gioco e ha giocato, arrivando alla pancia delle gente. Se lui non vince mi arrabbio”.

Infine, sul rapporto tra Malena e Simone Susinna, la De Grenet ha svelato: “Amore non so, ma qualche cosetta tra Malena e Simone è successa. Secondo me – aggiunge – lei ha un po’ perso la testa per Simone”.