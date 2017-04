Beautiful, anticipazioni dal 24 al 29 aprile: la rivincita di Quinn, Steffy lascia Wyatt e torna da Liam?

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 24 APRILE

Carter raggiunge Steffy e Ridge a casa di Wyatt. L’avvocato vuole rivelare a tutti che è Quinn ad avere la procura di Eric ma Ridge lo convince a fare il contrario. Rientrando a casa, Wyatt ascolta tutto e litiga furiosamente con Steffy. Nel frattempo, Ivy indossa il vestito che Steffy aveva il giorno delle nozze ad Aspen dicendo a Liam di voler tornare con lui.

BEAUTIFUL 26 APRILE

Wyatt è deciso a dire a Quinn che è lei la titolare della procura di Eric. Liam comincia ad essere molto affascinato da Ivy mentre Quin riesce finalmente a vedere Eric che si sveglia per pochi secondo e le dice di non andarsene. Ridge, però, la costringe ad andare via ma l’arrivo di Wyatt cambia le cose: la verità sulla procura viene fuori.

BEAUTIFUL 27 APRILE

Wyatt dice a sua madre che Eric ha lasciato la procura a lei. Quinn potrà così tornare a casa e amministrare tutti i beni di Eric. Steffy è molto preoccupata e confessa le sue ansie a Liam. Eric si risveglia e prega Quinn di non lasciarlo solo.

BEAUTIFUL 28 APRILE

Nonostante tutto, Wyatt vorrebbe salvare il suo matrimonio ma Steffy non vede vie d’uscita e se ne va. Sasha capisce che Thomas vorrebbe dare al figlio una vera famiglia e così decide di uscire dalla sua vita. Maya e Rick invitano a pranzo Nicole e Zende a cui rivelano il desiderio di avere un secondo figlio con Nicole come madre surrogata.

BEAUTIFUL 29 APRILE

Steffy comunica a Ridge la fine del suo matrimonio con Wyatt il quale fa lo stesso con Quinn. Zende dice a Nicole che la richiesta di Maya e Rick di un secondo figlio è fuori luogo. Steffy, infine, va da Liam e gli comunica la fine del suo matrimonio con Wyatt.