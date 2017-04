Malena: “Ecco cos’è successo con Moreno. E su Raz Degan…”

Moreno, Malena e Simone Susinna hanno formato il triangolo dell’Isola dei Famosi 2017. Nonostante sia calato il sipario sul reality show di canale 5, continuano a tenere banco le avventure dei naufraghi. Tra le concorrenti più richieste per serate e interviste c’è sicuramente Malena che, dopo aver parlato del rapporto con il padre ai microfoni di Domenica Live, ha detto la sua su alcuni concorrenti.

MALENA, LA VERITA’ SU MORENO E RAZ DEGAN

Ai microfoni del programma ‘Non succederà più’, condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, Malena ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Moreno e Simone Susinna. “Fin dall’inizio, ci siamo presi, è un bravissimo ragazzo. Ad un certo punto, come spesso succede, uno si rende conto che c’è qualche lato caratteriale che può non piacere. Mi sono resa conto di come ci fossero aspetti di lui che non mi piacevano. Lo sentivo molto appiccicoso e possessivo e geloso nei miei confronti, lo fa perché ha bisogno di affetto ma essendo abituata all’indipendenza, non mi piace aver questa pressione addosso” – ha dichiarato su Moreno mentre su Simone ha aggiunto – “All’interno dell’Isola, ti senti abbastanza sola e il mio punto di riferimento è stato Simone. L’attrazione fisica non si può nascondere. Lui era l’unico naufrago a non aver visto il mio video e ho apprezzato il suo avvicinarsi alla persona e non all’artista. Poi però mi ha negata e per questo ci sono rimasta male, ma non ero assolutamente innamorata”.

L’attrice ha detto la sua anche su Raz Degan: “Raz è una persona molto intelligente, ma molto carente dal punto di vista umano. Ha fatto una bella isola, ma sotto il profilo umano si è fatto conoscere poco. Io non sono andata sull’Isola per fare un documentario sulla pesca. Era inavvicinabile. Da giocatore, però, si è meritato la vittoria”.