Ecco perché Raz Degan portava sempre la bandana sull’Isola dei Famosi

Perché Raz Degan indossa sempre la bandana, anche sotto al cappello e, in generale, quando non sarebbe necessaria a ripararlo dal sole? Se lo sono chiesto in molti seguendo l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

La risposta è arrivata grazie all’ospitata del vincitore dell’Isola ad Amici. E giunge davvero inaspettata.

“Io sono stato obbligato a arruolarmi, dai 18 a 21 anni ho fatto il militare anche se non volevo – ha confessato Raz Degan a Maria De Filippi – Quando ho finito ho iniziato ad indossare la bandana per due motivi: uno perché volevo ricordarmi che c’è qualcosa sopra di me e secondo perché volevo essere libero di mettere ciò che volevo, la bandana per me è libertà“.