Iva Zanicchi: “Mi sono rifatta” – FOTO

Iva Zanicchi, 77 anni, si è rifatta. L’unico rimpianto? “Avrei dovuto operarmi a 20 anni: se lo avessi fatto, forse avrei davvero sfondato nel cinema“.

La cantante ha raccontato al settimanale DiPiù di essere ricorsa alla chirurgia estetica in passato dopo una serie di provini in cui era stata scartata per colpa del suo… naso.

“Con il tuo naso c’è bisogno di talmente tante attenzioni e soldi, fra trucco e luci, che preferiscono prenderne un’altra” le dicevano gli addetti ai lavori.

Iva racconta che subito dopo l’operazione si sentì finalmente a suo agio e cominciò a non avere più problemi “estetici” ogni volta che si mostrava in televisione. Nessun pentimento per quella scelta di gioventù, insomma, se non quello di… non averci pensato prima!