Il Segreto, anticipazioni dal 19 al 23 giugno: Francisca sequestrata, Nicolas ha ucciso Mariana?

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni della settimana.

IL SEGRETO 19 GIUGNO

Severo e Carmelo studiano un piano per evitare la confisca dei beni. Carmelo, desideroso di costruire una famiglia con Mencia, le chiede di trasferirsi a Puente Vejo. Francisca cede alle richieste di Eulalia e Cristobal mentre Nicolas continua a non voler vedere i Castaneda. Emilia capisce che Matias nasconde qualcosa.

IL SEGRETO 20 GIUGNO

Nonostante le insistenze di Emilia e Hernando, Matias decide di non tornare con Beatriz non sentendosi all’altezza con lei. Camila chiede a Hernando di parlare con Nicolas per scoprire la verità su Mariana.

IL SEGRETO 21 GIUGNO

I Santacruz cercano di convincere il vero padre di Marcos a lasciargli il bambino. Francisca è prigioniera in casa sua di Eulalia e Cristobal mentre Dolores rifiuta di farsi vedere dai concittadini perchè si vergogna della sua abbronzatura.

IL SEGRETO 22 GIUGNO

Francisca continua ad essere prigioniera di Eulalia e Cristobal quando Severo arriva alla villa per affrontarla perchè la considera responsabile dell’arrivo del vero padre di Marcos. Cristobal, però, gli dice che la Montenegro è malata e non può riceverlo. Nicolas decide di lasciare Puente Vejo con la piccola Juanita perchè è convinto che i Castaneda stiano nascondendo Mariana.

IL SEGRETO 23 GIUGNO

Nicolas accusa i Castaneda di tenergli nascosta Mariana e rifiuta di fargli vedere la bambina. Hernando continua a cercare Elias. Francisca ammette di aver rintracciato il padre di Marcos ma continua a comportarsi in modo strano non essendo ancora riuscita a liberarsi di Cristobal ed Eulalia. Non sapendo cosa fare, la Montenegro chiede aiuto a Severo.