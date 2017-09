Emma Marrone: “Gli uomini hanno paura di me”

Al momento, Emma Marrone è single. È lei stessa ad ammetterlo ai microfoni del quotidiano La Repubblica. Ma stare da sola non è esattamente una sua scelta.

“Per conquistarmi basterebbe un gelato, invece gli uomini mi vedono come una donna costruita. Il problema è che gli uomini hanno paura di me” ha dichiarato la cantante.

La Marrone però non si arrende, e continua a sognare un matrimonio, e magari una famiglia. L’uomo che cerca, infatti, dovrà essere pronto e propenso a essere un buon padre: “Voglio per lui un padre all’altezza. L’amore può finire ma per fare un bambino con un uomo devi assolutamente fidarti di lui, devi essere certa che per suo figlio ci sarà”.